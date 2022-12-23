Петербуржцы рассчитывают на клонирование себя через 100 лет. Медицинский университет отправляет их ДНК в будущее

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В новом корпусе Первого меда на шестом этаже построили тайную комнату без окон и дверей. Когда ее заполнят под завязку, замуруют наглухо. А на стене повесят памятную доску с надписью: «Капсула времени Университета Павлова 2022–2122».



«Мы не знаем, что будет через 100 лет, но одно событие можем спрогнозировать — это открытие капсулы времени в субботу 26 сентября 2122 года», — говорит один из идеологов проекта Олег Валерьевич Голощапов, к.м.н., заведующий ОРиИТ НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.



— Олег Валерьевич, идея закладки капсулы кажется знакомой старшему поколению. Оно-то видело много посланий ровесникам коммунистического будущего от участников разных комсомольских строек. Бывало даже, на открытии такой капсулы присутствовали свидетели ее закладки, ностальгировали.



— Нет, это не «дурная калька с советских молодежных мероприятий», как поначалу воспринимали нашу идею неосведомленные. Все капсулы времен СССР содержали некие письма — малоинформационные, идеологически выдержанные и наивные послания. Письма людям будущего, которые надо открыть через 30 или 50 лет, были посланиями самим себе.

Мы запланировали такой проект, которого ни в России, ни в Советском Союзе никогда не было. Нашим праправнукам — исследователям 2122 года мы предоставим материал для изучения — к тому времени однозначно появятся новые модели, параметры и методы исследования, недоступные нашим современникам. В бетонную нишу в 7 кв. м. мы закладываем огромный объем самой разной информации и артефактов.



— Если таких посланий в будущее не было в России, значит ли это, что их не было вообще?

— Были. Первая и самая известная в истории капсула времени это пирамида Хеопса. А первой, осознанно созданной учеными капсулой стала «Крипта цивилизации», заложенная 25 мая 1939 года. У ученых Оглторпского университета в городе Брукхейвен (США) было такое же небольшое помещение, которое они использовали как капсулу времени. Причем срок ее хранения — более 6 тысяч лет, вскрытие запланировано на 28 мая 8113 года. Любопытно, что никто не знает, где находится Оглторпский университет, а что такое «Крипта цивилизации» знают многие.



— Что вы отправляете потомкам — коллегам?

— Мы создаем биобанк, это самая важная часть коллекции, собранной в капсуле.

Чтобы быть уверенными в сохранности биологических образцов, консультировались с ведущими вузами, которые занимаются длительным хранением биоматериалов. Используем лиофилизацию — превращение жидких образцов в порошок. Такой образец запаивается в стеклянную ампулу или флакон в инертной среде. Самые передовые технологии в этом направлении есть у НИИ им. Пастера — участника нашего проекта. Сотрудники института лиофилизировали и запаяли в стеклянные ампулы уже около 80% нашего биобанка. Это тысячи ампул с разными биологическими образцами.



Фото: предоставлено Олегом Голощаповым Фото: предоставлено Олегом Голощаповым Поделиться Поделиться





— Образцами чего и кого?

— В биобанк включено то, что важно для понимания врачами будущего биологических и медицинских проблем начала 21 века. Например, коллекция сохранивших жизнеспособность разных штаммов бактерий. Мы живем в эпоху формирования бактериальной резистентности к антибиотикам, и отправленные в будущее микроорганизмы можно рассматривать как «нулевую точку» в развитии резистентности.



Кроме того, мы собрали образцы биологических материалов пациентов с онкогематологическими заболеваниями. Надеемся, что через 100 лет эти болезни станут легко излечимыми, а врачи будущего получат возможность изучить методы терапии своих предшественников.



А еще с нами сотрудничают 120 человек — 60 мужчин и 60 женщин, которые подписали информированное согласие с тем, что через 100 лет они разрешают проводить любые медицинские эксперименты с их биоматериалами (сыворотка и плазма крови, моча, слюна, образцы волос, ногтей, образцы домашней пыли из жилого помещения, ДНК). Материал для исследования будет интересен для микробиологии, протеомики, вирусологии, генетики, экологии, иммортологии, репродуктивного клонирования 2122 года. Так что самые интересные научные статьи будут написаны только через 100 лет.



— Удивительно, слова Фаины Раневской о возможности плюнуть в вечность приобретают буквальный смысл. А что участники — рассчитывают на клонирование?

— Это первый вопрос, который они задают и улыбаются.

— Все это будет сто лет храниться в стекле? Кто знает, что за это время может произойти: наводнение, землетрясение, война, в конце концов, здание могут просто снести.

— Все биоматериалы в стекле маркируются, плотно укладываются в специальные штативы, созданные из пенопласта специально для этих ампул, и помещаются в несгораемый сейф. Капсула — невентилируемая закрытая (замурованная) ниша, в ней постоянная температура 19–21°С, относительная влажность 45–30 %, скорость движения воздуха 0 м/с.

Но, разумеется, предвидеть все и уберечься от всего невозможно. От наводнения капсулу защитит то, что она будет располагаться на 6-м этаже нового здания — реабилитационного корпуса НИИ ДОГиТ им. Горбачевой на набережной Карповки. Так что сейф защищен от наводнений, он несгораемый — значит, защищен от пожаров, надеемся, что и от вандалов убережет.



Но вовсе не это основные угрозы для капсул времени. 80% из них теряются из-за того, что люди просто забывают об их существовании. Чтобы помнили, на стене, за которой она находится, будет висеть мемориальная доска, мы сделали памятные медали, рассказываем о проекте в СМИ, зарегистрировались в международном каталоге капсул времени.

— Чем еще вы собираетесь заполнять «тайную комнату»?

— Отбирая артефакты, мы исходили из того, что было бы нам самим интересно подсмотреть из 1922 года и чего не будет в 2122 году. Как жил и работал доктор сто лет назад? Что вообще происходило в это время? Условия быта и личные контакты, общественная жизнь, хобби? Это огромный объем информации.



Смысл проекта — полностью представить все сферы жизни нашего времени.

Мы показываем день современного врача, используя экшн-камеру GoPro, включаем в коллекцию все, что связано с эпидемией коронавируса: как работали врачи, как страдали пациенты, как консолидировалось общество в борьбе с ковидом, закладываем в капсулы артефакты с этим связанные — СИЗы, лекарства, используемую аппаратуру. 2022 год тоже многое изменил в нашей жизни, в проект добавляем информацию и о сегодняшних событиях. Медицинские артефакты нашего времени мы тоже отправляем коллегам будущего, чтобы они пополнили из них коллекцию нашего университетского музея. Закладываем в капсулу оборудование, инструменты — все, чем пользуемся сейчас.



— Как вы все в этой капсуле поместите? МРТ и КТ тоже будете показывать потомкам?

— Объем помещения немаленький. Однако, оборудование закладываем малоформатное

— транспортный ИВЛ, инфузомат, монитор, другое оборудование. От крупногабаритного оборудования помещаем микросхемы с полным описанием. Расходные материалы, медикаменты, рукописи книг профессорско-преподавательского состава, книги, подписанные авторами — с пожеланиями человеку 22-го века, который ее откроет.

— Немедицинскую жизнь чем иллюстрируете?

— Собрали историко-бытовые коллекции. Коллекция «Почта России» — бланки, конверты, почтовые марки и карточки, коллекция «Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Отели», «Авто» … Все атрибуты путешественников — от программ круизов и туристических или отельных буклетов до целой корзины магнитов из разных стран мира. Интересно, догадаются люди через 100 лет, что надо их на холодильник цеплять? Большая коллекция денежных купюр из разных стран. Уверен, через сто лет деньги будут цифровыми и таким разноцветным бумажкам люди будущего будут удивлены. Несколько коллекций монет и марок 2021–22 года, выпущенных в России. Отдельная коллекция — армия: форма, устав, знаки различия в зависимости от родов войск. Много всего. Одно из условий для «бытовой» коллекции — вещи должны побывать в употреблении. Историку важно знать, что ею кто-то когда-то пользовался.



Завершение проекта перенесено с 2022-го на осень 2023 года из-за того, что строители не смогли завершить работы в запланированные сроки. Но если вы хотите быть причастными к созданию настоящей капсулы времени высылайте фотографии ваших артефактов на электронную почту mkv2147@mail.ru. У нас пока не полностью собраны коллекции гаджетов и современной компьютерной техники, бытовой электротехники, электроинструментов, беспилотных летательных аппаратов.

Мы с вами — лучший источник информации для историков, потому что мы — свидетели событий начала 21 века, который когда-то кто-то будет изучать.

— Наши потомки смогут понять, как все происходило?

— Информации в цифре для них очень много. Кроме того, мы решили перестраховаться и уже напечатали в фотолаборатории три тысячи фотографий на традиционном бумажном носителе. Темы фото абсолютно разные: отдых, туризм, путешествия, спорт, город, транспорт, дороги, АЗС, дом, квартира, дача, дети, родители, бабушки, дедушки, школа, хобби, привычки, домашние животные, финансы — все, чем мы живем.



Мы сделали фотографии и издали один экземпляр фотокниги видов Петербурга с тех же ракурсов, с которых снимал отец петербургского репортажа Карл Булла. Точки съемки привязали к GPS, чтобы через 100 лет можно было снова сделать фото с тех же точек и сравнить изменения уже не за сто лет, как это сделали мы, а за 200. В цифре мы сохраняем целые сайты, телепередачи, шоу, новостные программы, чтобы передать потомкам представление обо всех сторонах жизни их прапрадедов.



Фото: предоставлено Олегом Голощаповым Поделиться Поделиться





предоставлено Олегом Голощаповым

— Неужели все это можно сохранить на обычных дисках или флэшках?

— Нет, конечно. Но существуют М-Диски на неорганической основе, это как керамические таблички, но цифровые, их объем 100 ГБ, у нас их 100 штук и все они заполнятся самой разнообразной информацией. Им не страшны ни свет, ни температура, ни влажность, они хранят данные 1332 года.

— А зачем такие сложности, наверняка все это можно будет через сто лет найти в сети.

— Мы же не знаем, будет существовать интернет или нет, а если будет, то в каком виде. Кроме того, сохранение данных на дисках важно для передачи в будущее каталогов, баз данных, инструкций и объяснений, историй артефактов, которые мы закладываем в капсулу.

— А как их прочитать, если мы даже не знаем, будет ли через 100 лет существовать интернет?

— На кафедре в Высшей школе киберфизических систем и управления Института компьютерных наук и технологий СПбПУ нам объяснили, что законсервировать обычный персональный компьютер невозможно. Но можно в капсулу поместить описание метода записи на М-Диск. А воссоздать устаревшее техническое приспособление для считывания информации нетрудно. Это как если бы мы захотели послушать пластинки для граммофона, то сумели бы сделать граммофон. Впрочем, для подстраховки, мы продублируем информацию на сервере ПСПбГМУ в закодированном виде.



— Кто, по-вашему, откроет капсулу времени?

—Учитывая, что одним из хранителей памяти о ней будет музей университета, откроют ее сотрудники и студенты нашего вуза, историки, ученые и просто жители Петербурга, кому интересна история города. А произойдет это в день празднования 225-летия Университета им. И.П.Павлова. Представьте только, сменится несколько поколений, прежде чем люди прикоснутся к этим предметам, прочитают эти газеты, увидят эти файлы, посмотрят эти видео и фото. Мы понимаем, кто откроет капсулу времени, но не представляем, какими они будут. Что общего у нас будет с этими людьми, кроме ДНК, которую они от нас получат?

За 100 лет многие увидят лишь мемориальную доску и не заглянут внутрь тайной комнаты. Быть причастным к ее созданию очень интересно. Представляю, как интересно быть причастным к ее открытию.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

