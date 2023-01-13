«Сидеть на земле». Над Петербургом закрыли небо для беспилотников

Беспилотным летательным аппаратам ограничили полеты над Петербургом и вокруг него. Как стало известно «Фонтанке», запрет введен с 13 по 19 января.

«Ограничение будет действовать до 19 января, до 21:00 UTC, то есть до конца суток московских. Радиус — 100 км», — сообщили в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга (ЕС ОрВД).

Как подтвердил собеседник в ЕС ОрВД «Фонтанке», в этот период сторонним людям бесполезно даже согласовывать подъемы аппаратов в воздух. Им он посоветовал «сидеть на земле».