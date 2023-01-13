    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd67.78eur72.79

    «Сидеть на земле». Над Петербургом закрыли небо для беспилотников

    13496
    22 комментария

    Беспилотным летательным аппаратам ограничили полеты над Петербургом и вокруг него. Как стало известно «Фонтанке», запрет введен с 13 по 19 января.

    «Ограничение будет действовать до 19 января, до 21:00 UTC, то есть до конца суток московских. Радиус — 100 км», — сообщили в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга (ЕС ОрВД).

    Как подтвердил собеседник в ЕС ОрВД «Фонтанке», в этот период сторонним людям бесполезно даже согласовывать подъемы аппаратов в воздух. Им он посоветовал «сидеть на земле».

    «Фонтанка» направила запрос о причинах закрытия неба в пресс-службу Госкорпорации по ОрВД в Москве.

    Напомним, в ближайшие дни в Петербурге будут проходить мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Санкт-ПетербургБеспилотники
    ЛАЙК8
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close