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    «Женское» ДТП на Науки. Аккуратная автомобилистка поспешила налево, и её девочка попала в больницу

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    Две женщины-водителя столкнулись на севере Петербурга минувшим вечером. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.

    ДТП произошло 12 января около 18:40 у дома 17/1 по проспекту Науки. По предварительной версии, 38-летняя петербурженка на «Форде Фокусе» при повороте налево не пропустила встречный «Фольксваген Поло» под управлением 50-летней дамы. Пострадала 8-летняя пассажирка «Фокуса», её в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

    По данным «Фонтанки», оба водителя живут неподалёку от места аварии. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году они не привлекались.

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