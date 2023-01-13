«Женское» ДТП на Науки. Аккуратная автомобилистка поспешила налево, и её девочка попала в больницу

Две женщины-водителя столкнулись на севере Петербурга минувшим вечером. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.



ДТП произошло 12 января около 18:40 у дома 17/1 по проспекту Науки. По предварительной версии, 38-летняя петербурженка на «Форде Фокусе» при повороте налево не пропустила встречный «Фольксваген Поло» под управлением 50-летней дамы. Пострадала 8-летняя пассажирка «Фокуса», её в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

