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    Медведев в снегах ходит по Ленобласти. Его пригласили на чаепитие в честь газификации, но это еще не все

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    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и вице-премьер Александр Новак прибыли в Ленобласть. Программа серьезная – поход в гости и совещание по газу.

    Админка Ленобласти / Telegram

    Кадры приезда кортежа Медведева в деревню Большое Верево 12 января показывает пресс-служба региональной администрации. Попавшие под снегопад политики и чиновники приехали к семье супругов Аликовых на чаепитие в честь прихода газа в дом, построенный 15 лет назад.

    Встречал делегацию губернатор области Александр Дрозденко, который поприветствовал Медведева словами «нормальная ленинградская погода». Тот с улыбкой согласился и сказал, что она «самая правильная».

    После делегация направилась в Гатчину на федеральное совещание по газификации регионов. На нем обсуждаются планы по догазификации домовладений, медицинских и общеобразовательных организаций в 2023 году и поддержки граждан. Кроме того, будет заслушан доклад о догазификации Ленобласти, уточняет 47news.

    Как сообщает пресс-служба «Единой России», Медведев на совещании призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию. По его словам, в ближайшее время правительство должно выделить около 2,5 миллиардов рублей на софинансирование расходов. Также он отметил, что в 2022 году были выполнены основные задачи программы газификации, теперь ее необходимо распространить и на новые регионы страны.

    «Фонтанка» писала, что 10 января Медведев был в Петербурге на бронетанковом ремонтном заводе. Он обсуждал тему поставки танков в войска и пригрозил тем, кто срывает гособоронзаказ.

    Владимир Путин в 2021 году поручил правительству совместно с «Газпромом» и региональными властями бесплатно провести газ к домовладениям до 2023 года. В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак отчитался, что по итогам 2021-2022 годов в рамках программы социальной газификации к газу подключены более 500 тысяч домовладений. Всего принято свыше 785 тыс. заявок. Потенциал газификации Новак оценил в 2,066 млн участков, пишет ТАСС.

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    Комментарии 2

    Satyr12 Янв 2023 в 15:08
    Шел 2023 год...
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