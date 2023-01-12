Медведев в снегах ходит по Ленобласти. Его пригласили на чаепитие в честь газификации, но это еще не все

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и вице-премьер Александр Новак прибыли в Ленобласть. Программа серьезная – поход в гости и совещание по газу.
Админка Ленобласти / Telegram
Кадры приезда кортежа Медведева в деревню Большое Верево 12 января показывает пресс-служба региональной администрации. Попавшие под снегопад политики и чиновники приехали к семье супругов Аликовых на чаепитие в честь прихода газа в дом, построенный 15 лет назад.
Встречал делегацию губернатор области Александр Дрозденко, который поприветствовал Медведева словами «нормальная ленинградская погода». Тот с улыбкой согласился и сказал, что она «самая правильная».
После делегация направилась в Гатчину на федеральное совещание по газификации регионов. На нем обсуждаются планы по догазификации домовладений, медицинских и общеобразовательных организаций в 2023 году и поддержки граждан. Кроме того, будет заслушан доклад о догазификации Ленобласти, уточняет 47news.
Как сообщает пресс-служба «Единой России», Медведев на совещании призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию. По его словам, в ближайшее время правительство должно выделить около 2,5 миллиардов рублей на софинансирование расходов. Также он отметил, что в 2022 году были выполнены основные задачи программы газификации, теперь ее необходимо распространить и на новые регионы страны.
«Фонтанка» писала, что 10 января Медведев был в Петербурге на бронетанковом ремонтном заводе. Он обсуждал тему поставки танков в войска и пригрозил тем, кто срывает гособоронзаказ.
Владимир Путин в 2021 году поручил правительству совместно с «Газпромом» и региональными властями бесплатно провести газ к домовладениям до 2023 года. В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак отчитался, что по итогам 2021-2022 годов в рамках программы социальной газификации к газу подключены более 500 тысяч домовладений. Всего принято свыше 785 тыс. заявок. Потенциал газификации Новак оценил в 2,066 млн участков, пишет ТАСС.