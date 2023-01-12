Большой Сампсониевский проспект частично закроют на месяц

Строительные работы с середины января изменят схему движения в Выборгском районе Петербурга. Почти на месяц перекроют движение в одном направлении по одному из крупнейших проспектов района.

С 14 января по 10 февраля закроют движение по Большому Сампсониевскому проспекту в направлении от Кантемировской улицы к 1-му Муринскому проспекту, включая перекресток с Кантемировской, сообщает 12 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут строить газопровод.