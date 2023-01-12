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    Большой Сампсониевский проспект частично закроют на месяц

    2018
    3 комментария
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Строительные работы с середины января изменят схему движения в Выборгском районе Петербурга. Почти на месяц перекроют движение в одном направлении по одному из крупнейших проспектов района.

    С 14 января по 10 февраля закроют движение по Большому Сампсониевскому проспекту в направлении от Кантемировской улицы к 1-му Муринскому проспекту, включая перекресток с Кантемировской, сообщает 12 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут строить газопровод.

    Объехать перекрытия можно будет по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспектам.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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