«Инфинити» пошёл на обгон, а мусоровоз начал поворот налево. Подробности ДТП у Стрельны, где пострадали дети

Неудачный обгон отправил в больницу маленького мальчика в Ломоносовском районе Ленинградской области около Стрельны. Детали этой аварии стали известны «Фонтанке» 12 января.

ДТП случилось 11 января около 8:20 на 9-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина, в деревне Разбегаево. «Мусоровоз подбил «Инфинити» на Стрельнинском шоссе», — писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Фонтанка» рассказывала, что пострадали три ребёнка : 5-летняя девочка, 3-летний мальчик и подросток 15 лет. При этом детских автокресел в машине не было.

По предварительным данным, виновником считается водитель Infiniti QX56 — 38-летний житель Гостилиц. Он пошёл на обгон и во время манёвра столкнулся с грузовиком MAN, принадлежащим автопарку № 6 Спецтранса. Про 3-летнего сына водителя «Инфинити» известно, что его доставили в детскую больницу № 1 с автотравмой и закрытым переломом бедренной кости в состоянии средней степени тяжести.

По информации «Фонтанки», водителя «Инфинити» в 2022 году восемь раз ловили на нарушениях ПДД, больше всего — на превышении скорости.



«Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все детали происшествия», — отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

