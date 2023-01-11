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    Мусоровоз отправил Infiniti в кювет в Разбегаево, пострадали дети

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    Фото: ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти
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    Серьезное ДТП с участием грузовика и автомобиля с детьми произошло утром 11 января в Ломоносовском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась троим несовершеннолетним пассажирам.

    Около 8:20 на 8-м километре дороги Стрельна — Кипень — Гатчина, в деревне Разбегаево, столкнулись два автомобиля, сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району. Судя по фото, участниками аварии стали мусоровоз и внедорожник Infiniti. От удара последний оказался в кювете.

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    В результате травмы различной степени тяжести получили три пассажира «Инфинити»: 5-летняя девочка, 3-летний мальчик и подросток 15 лет. Детских автокресел с машине не было.

    По факту произошедшего ГИБДД назначена проверка.

    Фото: ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти

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