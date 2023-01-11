Изображая монорельс. Водитель джипа объяснил манёвр в пробке на Октябрьской набережной

Опасность столкновения, а не спешка заставили Jeep оседлать разделительное ограждение на Октябрьской набережной. Но сидевшему за рулём петербуржцу есть за что каяться.



Водитель засветившегося на видео автомобиля 11 января предоставил «Фонтанке» свою версию манёвра. По его словам, к наглецам, объезжающим пробки с закрытыми на ПДД глазами, его причислили зря.

Как рассказывает, накануне вечером он никуда не спешил, ехавший перед ним трактор, судя по всему, тоже. Спецмашина двигалась медленно и в какой-то момент резко затормозила. Попытка избежать столкновения закончилась неожиданно для всех.