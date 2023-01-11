Изображая монорельс. Водитель джипа объяснил манёвр в пробке на Октябрьской набережной

Опасность столкновения, а не спешка заставили Jeep оседлать разделительное ограждение на Октябрьской набережной. Но сидевшему за рулём петербуржцу есть за что каяться.
Водитель засветившегося на видео автомобиля 11 января предоставил «Фонтанке» свою версию манёвра. По его словам, к наглецам, объезжающим пробки с закрытыми на ПДД глазами, его причислили зря.
Как рассказывает, накануне вечером он никуда не спешил, ехавший перед ним трактор, судя по всему, тоже. Спецмашина двигалась медленно и в какой-то момент резко затормозила. Попытка избежать столкновения закончилась неожиданно для всех.
«Вывернул и сам не понял, как оказался на отбойнике. Каюсь, надо было соблюдать дистанцию, — сетует мужчина. — Попытался съехать, но заскочило второе колесо».
Вернуться сразу в свой ряд не удалось в том числе из-за автомобиля, ехавшего сзади.
«Честно говоря, сам в шоке был. Нестандартная для меня ситуация», — признаётся водитель.
Езду с препятствиями в исполнении внедорожника на Октябрьской набережной наблюдали накануне около восьми часов вечера. Мучения застрявшего автомобилиста попали на видео, спецтранспорт тоже попал в кадр.