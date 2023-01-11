В пробке на Октябрьской набережной водителей развлекал автомобиль, прикинувшийся монорельсом

Курьезный случай на дороге засняли накануне вечером в Невском районе Петербурга. Водителям в пробке не давал заскучать внедорожник, которому на время пришлось стать монорельсом.
Езду с препятствиями очевидцы наблюдали около 8 часов вечера 10 января на Октябрьской набережной, рассказала «Фонтанке» автор видео. В попытке объехать пробку, водитель внедорожника заехал на разделитель, так что узкий тротуар оказался между колесами машины, а вот вернуться обратно в свой ряд у него уже не получилось: из такого положения автомобиль никак не хотел взбираться на заснеженный поребрик, и только высота подвески не давала повиснуть на «пузе».
Некоторое время машина ехала прямо, как монорельс, но водитель не оставлял попыток выбраться из ловушки, в которую сам себя и загнал. В конце концов ему все же удалось заехать на разделитель и вернуться в поток. «Затем он перед нами свернул на Крыленко, а потом на Дальневосточный, как будто ничего и не было, даже не моргнул аварийкой», — добавила девушка.
После новогодних праздников в Петербург вернулись пробки. Вечером вторника, по данным «Яндекс.Пробок», загруженность городских дорог составила 8 баллов — на 1 балл больше обычного. Плотнее всего было на проспекте Маршала Жукова и Пискаревском проспекте из центра, а также на проспекте Славы и Народной улице к КАД. Утром 11 января в городе фиксировали 6 баллов, что тоже на 1 балл выше обычного. А наиболее загруженными магистралями были Заневский проспект и проспект Косыгина в центр, где плотность движения составила 8 баллов, по 7 баллов было на Пискарёвском проспекте и участке проспект Культуры — Тихорецкий проспект в сторону центра.