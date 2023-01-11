В пробке на Октябрьской набережной водителей развлекал автомобиль, прикинувшийся монорельсом

Курьезный случай на дороге засняли накануне вечером в Невском районе Петербурга. Водителям в пробке не давал заскучать внедорожник, которому на время пришлось стать монорельсом.



Езду с препятствиями очевидцы наблюдали около 8 часов вечера 10 января на Октябрьской набережной, рассказала «Фонтанке» автор видео. В попытке объехать пробку, водитель внедорожника заехал на разделитель, так что узкий тротуар оказался между колесами машины, а вот вернуться обратно в свой ряд у него уже не получилось: из такого положения автомобиль никак не хотел взбираться на заснеженный поребрик, и только высота подвески не давала повиснуть на «пузе».