На Камчатке первоклассник напал на учительницу. С педагогом работает психолог, агрессор в больнице

Школьник напал на учительницу в городе Вилючинске Камчатского края. Юный агрессор ходит в первый класс. Проверку 11 января начали следственный комитет и прокуратура региона.
Сообщения об инциденте, который произошел накануне в школе вилючинского микрорайона Рыбачий, распространились в социальных сетях. Родители учеников утверждали, что первоклассник якобы разбил стекло фоторамки и начал угрожать одноклассникам. Учительница закрыла собой детей и попыталась успокоить разбушевавшегося мальчишку, в итоге досталось ей. Также говорится, что ребенок с начала учебы вел себя агрессивно и обижал одноклассников.
Руководитель отдела образования мэрии Вилючинска Ольга Левенец побывала в школе и рассказала, как обстояло дело на самом деле. По ее словам, мальчик угрожал детям не стеклом, а куском пластика для ламинирования фотографий. Чиновница отметила, что реальной угрозы его одноклассникам не было, а педагог получила несколько царапин в попытках стабилизировать эмоциональное состояние первоклашки, пишет ИА «Кам 24».
С учительницей работает психолог, а мальчика в состоянии аффекта пришлось госпитализировать в Вилючинскую городскую больницу, а после отправить на обследование в Петропавловск-Камчатский.
В СУ СКР по Камчатскому краю сообщили агентству «Камчатка-Информ», что начали процессуальную проверку и дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность в школе. К проверке также подключилась краевая прокуратура.