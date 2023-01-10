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    Создатели «Маршрута Старухи» зовут петербуржцев на Хармс-ёлку

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    13, 14 и 15 января в Музее театрального и музыкального искусства пройдет серия спектаклей-ёлок «Хармс-ёлки». Проект запустили создатели «Маршрута Старухи».

    Фото: предоставлено организаторами
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    За три дня пройдет 5 представлений, где зрителей ждёт интермедия с танцами и играми, спектакль по стихам и прозе Хармса и детских писателей 1920–1930‑х годов (Введенский, Маршак, Олейников), а также небольшое угощение и нетривиальные подарки. Театральный вечер состоится для взрослых детей, которые любят читать, и взрослых, которые не утратили в себе ребенка.

    Автор проекта — Константин Учитель, известный как создатель Маршрута «Старухи», спектакля-променада по мотивам произведений Даниила Хармса, который уже десять лет проходит в Петербурге. Сам спектакль ставят несколько режиссеров, в том числе Кирилл Люкевич и студенты режиссерских мастерских Григория Козлова и Анатолия Праудина, заканчивающие Российский институт сценических искусств.

    Создатели мыслят «взрослую ёлку» как пространство спокойствия объединения. «Хотя наше время не очень подходит для праздников, но Новый год ещё никто не отменял, — рассказывает автор проекта Константин Учитель. — Вот при жизни Даниила Хармса Рождество отменялось, и его праздновали втихаря, но затем вновь (опять при его жизни) стали праздновать Новый год».

    Хармс-ёлки состоятся 13 января в 19:00, 14 января в 13:00 и 16:00 и 15 января в 16:00 и 19:00.

    5+

    Полина Никитина

    Фото: предоставлено организаторами

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