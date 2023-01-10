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    Все не так очевидно, как кажется. Попробуйте найти Петербург на фото

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    5 комментариев

    Петербург от классического центра до спальных районов всегда был самобытным, хоть и похожим на все европейские столицы разом. Это видно и сейчас, когда и туристов поубавилось, и погода, прямо скажем, не шепчет.

    Попробуйте угадать, где на фотографиях Петербург, а где — другой город.

    Это Петербург?

    Это Петербург?

    А это?

    А это?

    Какой город изображен на этой фотографии?

    Какой город изображен на этой фотографии?

    Здесь — Петербург?

    Здесь — Петербург?

    А это что за город, не Петербург ли?

    А это что за город, не Петербург ли?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Все не так очевидно, как кажется. Попробуйте найти Петербург на фото

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Все не так очевидно, как кажется. Попробуйте найти Петербург на фото

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