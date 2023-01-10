Все не так очевидно, как кажется. Попробуйте найти Петербург на фото

Петербург от классического центра до спальных районов всегда был самобытным, хоть и похожим на все европейские столицы разом. Это видно и сейчас, когда и туристов поубавилось, и погода, прямо скажем, не шепчет.



Попробуйте угадать, где на фотографиях Петербург, а где — другой город.