Петербург от классического центра до спальных районов всегда был самобытным, хоть и похожим на все европейские столицы разом. Это видно и сейчас, когда и туристов поубавилось, и погода, прямо скажем, не шепчет.
Попробуйте угадать, где на фотографиях Петербург, а где — другой город.
Это Петербург?
А это?
Какой город изображен на этой фотографии?
Здесь — Петербург?
А это что за город, не Петербург ли?
Все не так очевидно, как кажется. Попробуйте найти Петербург на фото
Зато впереди вас ждёт еще множество открытий!
Поделитесь результатом
Все не так очевидно, как кажется. Попробуйте найти Петербург на фото
Поздравляем, вы прекрасно знаете город