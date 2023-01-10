Цена импортозамещения. Долг «АвтоВАЗа» перед банками в 2022 году увеличился на 20 млрд

Совокупная задолженность «АвтоВАЗа» перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно
По его словам, кредитная нагрузка в 120 млрд рублей, хоть и не бетонной плитой, но тянет вниз финансовую модель «АвтоВАЗа». Главным кредитором автопроизводителя является ВТБ. Но среди кредиторов также есть Сбербанк, добавил Соколов.
По словам топ-менеджера, долг группы в ближайшем будущем может вырасти. Так, «АвтоВАЗ» в конце 2022 года взял дополнительный заем в Фонде развития промышленности. Но динамика кредитной нагрузки будет также зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около
Согласно прошлогодней отчетности «АвтоВАЗа» по РСБУ на конец 2021 года, краткосрочные обязательства компании снизились на
Согласно отчетности по МСФО бывшего основного акционера «АвтоВАЗа», французской группы Renault, на конец