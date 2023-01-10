    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    3 м/с, вос

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.3eur75.08

    Цена импортозамещения. Долг «АвтоВАЗа» перед банками в 2022 году увеличился на 20 млрд

    941
    11 комментариев

    Совокупная задолженность «АвтоВАЗа» перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд до 120 млрд рублей. Об этом сообщает 10 января «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

    По его словам, кредитная нагрузка в 120 млрд рублей, хоть и не бетонной плитой, но тянет вниз финансовую модель «АвтоВАЗа». Главным кредитором автопроизводителя является ВТБ. Но среди кредиторов также есть Сбербанк, добавил Соколов.

    По словам топ-менеджера, долг группы в ближайшем будущем может вырасти. Так, «АвтоВАЗ» в конце 2022 года взял дополнительный заем в Фонде развития промышленности. Но динамика кредитной нагрузки будет также зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд рублей.

    Согласно прошлогодней отчетности «АвтоВАЗа» по РСБУ на конец 2021 года, краткосрочные обязательства компании снизились на 2,5 %, до 83,9 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 13,5 %, до 119 млрд рублей.

    Согласно отчетности по МСФО бывшего основного акционера «АвтоВАЗа», французской группы Renault, на конец 2021-го краткосрочные обязательства российского автопроизводителя снизились на 2,8 %, до 992 млн евро (примерно 83,4 млрд рублей по курсу на конец 2021 г.), долгосрочные обязательства выросли на 8,7 %, до 1,22 млрд евро (около 102,6 млрд рублей).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АВТОВАЗИмпортозамещение
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close