Цена импортозамещения. Долг «АвтоВАЗа» перед банками в 2022 году увеличился на 20 млрд

Совокупная задолженность «АвтоВАЗа» перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд до 120 млрд рублей. Об этом сообщает 10 января «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.



По его словам, кредитная нагрузка в 120 млрд рублей, хоть и не бетонной плитой, но тянет вниз финансовую модель «АвтоВАЗа». Главным кредитором автопроизводителя является ВТБ. Но среди кредиторов также есть Сбербанк, добавил Соколов.