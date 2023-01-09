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    Дворец Бельведер в Петергофе ищет нового арендатора

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    13 комментариев

    Город ищет нового арендатора для дворца Бельведер, расположенного в Луговом парке в Петергофе. Торги состоятся 1 марта, следует из документации на сайте Фонда имущества Санкт-Петербурга.

    Договор аренды будет заключен сроком на 10 лет. Начальная цена годовой аренды — 1 млн 822 тыс. руб., шаг аукциона составляет 91 тыс. руб. Торги будут проведены на площадке Российского аукционного дома.

    Бельведер — трехэтажное здание общей площадью 584 кв. м. Дворец является федеральным памятником и входит в состав ансамбля «Парк Луговой (Озерковый)». В здании ранее была проведена незаконная перепланировка. Поэтому новому арендатору в течение 11 месяцев с момента заключения договора аренды предстоит составить документы технического учета на основании согласованного проекта перепланировки.

    В 2018 году с Бельведером произошла курьезная ситуация: чиновники выселяли оттуда незаконно поселившийся то ли отель, то ли бордель. По крайней мере, тогда сотрудники профильного комитета вынесли из здания пару десятков кроватей и пачку презервативов.

    Бельведер был возведен по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера в 1852–1856 годах.

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    ПетергофБельведер
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    Комментарии 13

    Danik09 Янв 2023 в 19:59
    Давно там бываю и друзей туда вожу. Место фантастическое. Даже при своей нынешней сохранности фантастическое!
    ГМЗ Петергоф рядом и вопросов тут масса. Почему не привести парк вокруг дворца и сам дворец в порядок за государственный счет!
    Поставить на место скульптуры. Хотя бы копии. Виды от туда просто феерические!
    Но надо сказать, что и сам ГМЗ Петергоф зимой не супер. Стали хотя бы не закрывать серыми скворечниками скульптуры Большого каскада, но подсветки нет! Ни парка, ни дворца, ни каскада. Четыре хилых лампочки с трудос освещают Самсона. Поэтому и туристы не рвутся зимой в Петергоф! Жаль!
    Видать у дирекции гмз нет ни желания, ни идей для работы.
    Или денег от фонтанного лета не хватает ни на что?
    Петергоф, Ломоносов, Александрия, Сергиевка, Стрельна, Бельведер - какая анфилада возможностей!
    И пшик из этого!
    Не арендаторы и разрушители нужны, а восстановление всего государством!
    Вон Ропша уже превращена в руины последовательными арендаторами!
    А дворец был почти цел и какой парк был.
    +5−1
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