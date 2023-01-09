Дворец Бельведер в Петергофе ищет нового арендатора

Город ищет нового арендатора для дворца Бельведер, расположенного в Луговом парке в Петергофе. Торги состоятся 1 марта, следует из документации на сайте Фонда имущества Санкт-Петербурга.
Договор аренды будет заключен сроком на 10 лет. Начальная цена годовой аренды — 1 млн 822 тыс. руб., шаг аукциона составляет 91 тыс. руб. Торги будут проведены на площадке Российского аукционного дома.
Бельведер — трехэтажное здание общей площадью 584 кв. м. Дворец является федеральным памятником и входит в состав ансамбля «Парк Луговой (Озерковый)». В здании ранее была проведена незаконная перепланировка. Поэтому новому арендатору в течение 11 месяцев с момента заключения договора аренды предстоит составить документы технического учета на основании согласованного проекта перепланировки.
В 2018 году с Бельведером произошла курьезная ситуация: чиновники выселяли оттуда незаконно поселившийся то ли отель, то ли бордель. По крайней мере, тогда сотрудники профильного комитета вынесли из здания пару десятков кроватей и пачку презервативов.
Бельведер был возведен по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера в 1852–1856 годах.