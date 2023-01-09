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    Обвиняемый в расправе над женщиной в Шушарах арестован. За свободу он не держался

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    Два месяца под стражей предстоит провести жителю Пушкинского района Петербурга, которого в Рождество ослепила ревность. Его подруга вспыхнувших чувств не пережила.

    Об аресте Ислама Яндербаева 9 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    По версии следствия, 7 января он в припадке ревности избил 43-летнюю сожительницу. Удары в основном пришлись в грудь и голову. Женщина не выжила.

    Яндербаева доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Мужчина признал вину и о более мягкой мере пресечения не просил.

    Суд определил его в следственный изолятор до 6 марта.

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