Обвиняемый в расправе над женщиной в Шушарах арестован. За свободу он не держался

Два месяца под стражей предстоит провести жителю Пушкинского района Петербурга, которого в Рождество ослепила ревность. Его подруга вспыхнувших чувств не пережила.



Об аресте Ислама Яндербаева 9 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 7 января он в припадке ревности избил 43-летнюю сожительницу. Удары в основном пришлись в грудь и голову. Женщина не выжила.

Яндербаева доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Мужчина признал вину и о более мягкой мере пресечения не просил.