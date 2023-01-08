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    В Шушарах мужчина до смерти избил сожительницу. Его ослепила ревность

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    В Петербурге задержали мужчину, который до смерти избил сожительницу. Поводом стала ослепляющая ревность. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 января.

    Тело 43-летней женщины полицейские нашли в квартире агрессора на Валдайской улице. Известно, что конфликт между 34-летним мужчиной и его подругой вспыхнул накануне, примерно в 14:00. Он наказывал погибшую руками и ногами. К половине восьмого вечера её гибель подтвердили медики — по адресу вызвали скорую помощь.

    Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Горожанина задержали и поместили в изолятор.

    Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В 2013 году его в Чечне условно осудили за попытку воровства, а спустя шесть лет наказали ограничением свободы за угрозу убийством.

    © Фонтанка.Ру

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