Чудеса продолжаются. Лебеди-кликуны вернулись зимовать в Ленобласть

В Приозерск прилетели зимовать лебеди-кликуны. Это уникальная ситуация, хотя наблюдается уже не первый раз. Фотографиями 9 января делятся биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» и фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России».



Лебеди живут прямо в центре Приозерска — на реке Вуоксе, где и ночуют, и кормятся на перекатах. Сейчас их 27, но может стать больше, рассказывает Павел Глазков. Обычно же лебеди-кликуны зимуют в Западной Европе, а лето проводят в тайге и лесотундре Евразии.



«Лебедь-кликун очень осторожная птица. Предпочитает жить в труднодоступных местах, вдали от человека. И то, что наши кликуны выбрали участок реки прямо в черте города — это поистине удивительное и редкое природное явление», — подчёркивает биолог.



«Именно в Приозерске, на Вуоксе, уже более 10 лет назад осталась зимовать первая пара лебедей. После успешного опыта, скорее всего, именно эта пара осталась здесь на зиму вновь, уже со своим потомством. На следующий год к ним присоединилось еще несколько семей. С каждым годом число зимующих лебедей-кликунов в Ленинградской области увеличивается: в 2019 году в Приозерске зимовало уже 28 птиц, а в январе 2021-го — более 50», — отмечает Павел Глазков.

