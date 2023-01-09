Чудеса продолжаются. Лебеди-кликуны вернулись зимовать в Ленобласть

В Приозерск прилетели зимовать лебеди-кликуны. Это уникальная ситуация, хотя наблюдается уже не первый раз. Фотографиями 9 января делятся биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» и фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России».
Лебеди живут прямо в центре Приозерска — на реке Вуоксе, где и ночуют, и кормятся на перекатах. Сейчас их 27, но может стать больше, рассказывает Павел Глазков. Обычно же лебеди-кликуны зимуют в Западной Европе, а лето проводят в тайге и лесотундре Евразии.
«Лебедь-кликун очень осторожная птица. Предпочитает жить в труднодоступных местах, вдали от человека. И то, что наши кликуны выбрали участок реки прямо в черте города — это поистине удивительное и редкое природное явление», — подчёркивает биолог.
«Именно в Приозерске, на Вуоксе, уже более 10 лет назад осталась зимовать первая пара лебедей. После успешного опыта, скорее всего, именно эта пара осталась здесь на зиму вновь, уже со своим потомством. На следующий год к ним присоединилось еще несколько семей. С каждым годом число зимующих лебедей-кликунов в Ленинградской области увеличивается: в 2019 году в Приозерске зимовало уже 28 птиц, а в январе 2021-го — более 50», — отмечает Павел Глазков.
Кликунов назвали так за громкие крики, которые они издают в полёте. Отличить их от других лебедей можно по лимонно-желтому клюву с чёрным кончиком. Лебеди образуют пары на всю жизнь, а живут в природе до 25 лет. Смена партнера возможна только в случае гибели одной из птиц. Птенцы живут с родителями один год: вырастают до размера взрослой птицы, но остаются грязно-серыми. И только на третий год превращаются в снежно-белых красавцев.