Петербуржец, в 16 лет убивший человека шиной, снова задержан. В его квартире нашли мертвую девушку

Труп 19-летней девушки нашла полиция в одной из квартир дома 21, корпус 1, по улице Руднева в Петербурге. По подозрению задержаны три товарища, один из которых известен жителям города выходкой, которая привела к гибели человека. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 января.



В ночь на понедельник в полицию позвонил 29-летний молодой человек и сообщил, что кто-то придушил его знакомую. На место тут же выехали оперативники. В квартире сотрудники обнаружили тело 19-летней петербурженки с повреждениями в области головы. По подозрению был задержан звонивший по имени Алексей, а также двое его друзей — Владимир и Эрик. На всех составили протоколы и поместили в камеру.

