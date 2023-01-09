Петербуржец, в 16 лет убивший человека шиной, снова задержан. В его квартире нашли мертвую девушку

Труп 19-летней девушки нашла полиция в одной из квартир дома 21, корпус 1, по улице Руднева в Петербурге. По подозрению задержаны три товарища, один из которых известен жителям города выходкой, которая привела к гибели человека. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 января.
В ночь на понедельник в полицию позвонил 29-летний молодой человек и сообщил, что кто-то придушил его знакомую. На место тут же выехали оперативники. В квартире сотрудники обнаружили тело 19-летней петербурженки с повреждениями в области головы. По подозрению был задержан звонивший по имени Алексей, а также двое его друзей — Владимир и Эрик. На всех составили протоколы и поместили в камеру.
Все товарищи в то или иное время имели дело с законом. Алексей осуждался за кражу и отделался штрафом, дело Владимира о причинении вреда средней тяжести здоровью было прекращено в связи с примирением сторон. А вот Эрика читатели «Фонтанки» могут помнить. В ноябре 2010 года 16-летний юноша зашел в парадную дома на улице Ольги Форш. Там на 12 этаже он нашел автомобильное колесо, которое сбросил вниз после ссоры с девушкой. Колесо упало на тротуар, отскочило и ударило местного 44-летнего жителя. Мужчина вскоре скончался. Эрика приговорили к полутора годам ограничения свободы. В суде он заявлял, что все осознал и раскаялся. Спустя 8 лет молодой человек получил штраф за наркотики. А с июля 2022 года Эрик находился под подпиской о невыезде, будучи обвиняемым в грабеже — открыто похитил велосипед у «Бургер Кинга» на Демьяна Бедного.