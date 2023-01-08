Рябчики знают, где спрятаться в Петербурге, а орлан-белохвост сам найдёт вас

Редких птиц заметили в Петербурге любители природы. И если для того, чтобы увидеть орлана, достаточно в правильное время посмотреть в небо, то для наблюдения за рябчиками нужен намётанный глаз. Взгляните на эту фотографию — отыскать в ветвях два кругленьких тельца удаётся не сразу.
Бёрдвотчеры провели каникулы на фотоохоте и 8 января делятся своими кадрами в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Так, в Приморском районе города сфотографировали краснокнижных рябчиков и орлана-белохвоста.
Там же можно встретить клестов. А вот оляпка живёт за городом.
А самая новогодняя фотография — из Пискарёвского лесопарка. Туда прилетели снегири.