Сколько пряностей в чай ни клади, глинтвейном он не станет. Какие напитки и как греют нас в студеную пору

Чтобы не забыть классические пропорции пунша англичане придумали стишок: «One of Sour, Two of Sweet, Three of Strong, Four of Weak». One of Sour (одна часть — из кислого); Two of Sweet (две — из сладкого); Three of Strong (три — из крепкого) Four of Weak (четыре «слабых») — вода, фруктовый сок, чай и т.д. Считается, что пятый элемент — пряности в него стали включать позже, поэтому в стишок они не попали.



О том, как подается пунш, мы знаем из исторических фильмов об американской аристократии: праздничное некрепкое алкогольное угощение способствует светской беседе, а не опьянению, оно стоит на центральном месте в зале в большой чаше с половником. Пунш и сейчас готовится в большой посудине. Налейте в нее воду, лимонный или любой другой сок, добавьте сахар, мускатный орех, цедру лимона и все это залейте ромом в вышеназванной пропорции. Подогрейте, но не доводите до кипения. В праздничный пунш традиционно добавляют разные фрукты. Иногда их так много, что напиток выглядит как фруктовый салат.