Сколько пряностей в чай ни клади, глинтвейном он не станет. Какие напитки и как греют нас в студеную пору

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зимние напитки должны быть горячими, даже если они горячительные. Потому что очень хочется согреться после прогулки по улице в холодную погоду. Самые распространенные из них — чай, кофе, какао, горячий шоколад и глинтвейн (глёг). Хотя в каникулы можно потратить время и на приготовление относительно редких дринков для домашнего «сугрева» — грога или пунша. «Фонтанка» собрала самые популярные согревающие напитки и расспросила о них Викторию Малоземову, гастроэнтеролога Городской больницы святого Георгия. На самом ли деле они согревают? Когда они полезны, а когда вредны?



«Зимний» чай

Китайцы говорят: «Зеленый чай для лета, черный — для зимы». В России чаепитие зимой это способ согреться и создать в доме ощущение тепла и уюта. «Зимним» называют любой черный/зеленый чай, с которым в заварочный чайник добавляются разные ингредиенты, кому какой нравится: мед, кусочки лимона и других цитрусовых, корицу. Многие предпочитают кусочки имбиря, лимона и мед класть не в заварочный чайник, а в чашку с уже готовым чаем. Можно заваривать мятный или ромашковый чай.

Виктория Малоземова:



— Мята, ромашка — лекарственные растения, а они, как известно, полезны для здоровья. Но лучше делать моно-чаи — смешивать много трав в одном заварном чайнике неправильно, получается уже лекарственный сбор со своим лечебным воздействием — не надо его использовать как чай.

Но даже если добавить в любой чай — хоть черный, хоть травный — перечисленные «зимние» добавки, не стоит ожидать от них большего эффекта согревания, чем от обычного горячего чая. Лимон, лимонная и апельсиновая цедра, корица не обладают согревающим эффектом. Их аромат, можно сказать, греет душу, создает ощущение уюта и спокойствия, а тепло мы получаем только за счет высокой температуры напитка.



Мед — естественный иммуномодулятор, он придает силы и бодрость. Только надо помнить, что для людей, страдающих аллергией, не подходит — он способен вызывать серьезную аллергическую реакцию. Еще один его «недостаток»: при температуре выше 60 градусов его полезные свойства становятся бесполезными. А с мороза мы хотим все-таки напиток погорячее. Но и тут надо предупредить читателей: максимальная температура пищи и напитков не должна быть выше 70 градусов никогда — ни в обычное время, ни в морозы. Слишком горячее так вредит слизистой пищевода и желудка, что со временем появляется риск развития онкологических заболеваний.



Чай а-ля глинтвейн

Любые фантазии уместны при приготовлении чая с добавлением всего того, с чем готовится глинтвейн: кусочки яблок, цитрусовых с цедрой, имбиря, палочек корицы, кардамона, гвоздики и даже горошин перца. А после долгого пребывания на морозе, можно добавить в душистый чай немного рома, коньяка, бренди, сладкие настойки или наливки, травяные бальзамы.

Виктория Малоземова:

— Имбирь обладает тонизирующим и бодрящим эффектом, полезен для работы мозга и кишечника, иммунитета. Да, он влияет на сосуды, расширяя их. Но этот эффект настолько малозначительный, что на скорость согревания не повлияет. Помните, когда началась пандемия, цена на имбирь взлетела до небес? Тогда даже не поклонники этой пряности вынуждено его пробовали. Для части пряностей, которые предлагают добавлять в чай или глинтвейн, в том числе для имбиря, характерно местное раздражающее воздействие на слизистую ротовой полости, пищевода и желудка. Это не то раздражение, что вызовет развитие язвы, не пугайтесь. Оно создает ощущение разливающегося внутри тепла. Собственно тепла нет, а ощущение есть, в отличие от эффекта, который дает горячий напиток с добавлением спиртного. Но даже если у пряностей нет согревающего эффекта, их включение в рецепты зимних напитков вполне оправдано: бонус от всех специй -защита от инфекций, в том числе вирусов гриппа и ОРВИ, иммуномодулирующее действие.



Кофе

Быстро согреться с помощью кофе можно, добавив в него крепкий напиток (коньяк, виски или крепкий ликер). В нагретую чашку вливаем крепкий напиток, затем горячий кофе, сахар по вкусу.



В «зимний» кофе тоже рекомендуют добавлять пряность. Это может быть кардамон с его остро-сладким вкусом, пряный и сладковатый мускатный орех, корица, горошины любого перца, имбирь, придающий напитку явную остроту, куркума, анис (бадьян), гвоздика. Все эти специи хорошо сочетаются друг с другом, поэтому их можно смешивать в любых пропорциях — на ваш вкус. Готовится такой кофе тоже просто — в турку закладываются все пряности одновременно с сахаром и молотым кофе. И да, сахар в таком напитке — в числе основных ингредиентов.



Виктория Малоземова:

— Кофе сам по себе никак не согревает, только его температура в этом случае имеет значение. Но если добавить в него тот же коньяк, ликер или любой другой алкоголь в небольшом количестве — достаточно 1–2 столовой ложки, то, да, за счет расширения сосудов он окажет согревающее действие. Лучше, конечно, для этого использовать не просто алкоголь, а травные бальзамы — их добавление полезно даже в вечерний ежедневный чай — такой напиток окажет успокаивающее и согревающее действие, иммуномодулирующее.

Когда в кофе закладывается смесь специй и добавляются сливки и молоко, он становится похож на кофе масала. Но настоящий масала готовится так: почти все вышеназванные специи (корица, кардамон, мускатный орех, анис иногда — гвоздика и душистый перец) провариваются 3–5 минут в молоке и воде (соотношение 3 к 1) с добавлением сахара по вкусу, а затем добавляется кофе, его снимают с плиты, не доводя до кипения, настаивают 2–3 минуты. Иногда те же специи, проваренные в молоке, пьют и без кофе. Считается, что эти напитки бодрят, улучшают пищеварение, но согревающего эффекта у них нет.



В идеале, полезный кофе — тот, что приготовлен безо всяких добавок: без алкоголя, сахара, специй и даже без молока. Проблема только в том, что для человека со скомпрометированным желудком или пищеводом (гастрит, язвенная болезнь в анамнезе, ГЭРБ), такой напиток вреден. Ему лучше либо отказаться от кофе совсем, либо смягчать его воздействие добавлением сливок и молока, если жить без кофе не получается. Но важные полезные свойства кофе при этом теряются.



Какао с шоколадом

Существует гипотеза, по которой, чем больше в напитке калорий, тем больше тепла получает от него замерзший человек. То есть дело не столько в сложности рецепта согревающего напитка, сколько в том, насколько он сытный. Значит, лидерами в согревании должны быть горячие шоколад и кофе. Хотя и тут гурманы советуют добавлять для усиления эффекта согревания популярные пряности — корицу, ванилин и лимонную цедру, а некоторые — даже гвоздику и/или кардамон.



Возможно, эффект согревания при употреблении горячего шоколада и какао возникает потому, что после уличной прогулки мы возвращаемся не только замерзшими, но и голодными. Чашка горячего какао или шоколада притупляет чувство голода и да, согревает, опять же, за счет температуры напитка, и за счет полученных калорий, обеспечивающих организм энергией для согревания. Вообще, и какао, и шоколад всегда создают ощущение уюта и тепла сами по себе, способствуют выработке эндорфинов, в тепле с горячим шоколадом в кресле становится хорошо и тепло. В кафе — в ожидании основного блюда это тоже хороший способ привести себя в доброе расположение духа. А добавлять в него какие-то пряности и любые другие топпинги, на мой взгляд, только портить продукт. Допускаю, что можно добавить ванилин, корицу, кардамон — просто для придания особого вкуса, но не для согревания. И уж тем более не понимаю, зачем туда добавлять лимонную цедру, способную свернуть молоко в напитке? Для большего эффекта согревания допускаю, что можно добавить ром или коньяк и в какао, и в шоколад. Но это, так сказать, на любителя. Даже кондитерские изделия с их добавлениям не всем по вкусу.



Острый и горячий шоколад

В соцсетях тепловой бомбой для замерзшего тела называют кофе или горячий шоколад со жгучим красным перцем. По принципу — «греет всё острое» в кофе просто кладут кусочки перца чили, а шоколад готовят так: рубят шоколадную плитку (не менее 60% какао) и всыпают полученную крошку с крупным (чтобы проще было вынуть) куском перца чили в горячие 22-процентные сливки после того, как они сняты с плиты. Вынимают перец, шоколад разливают в подогретые чашки. Напиток получается суперсогревающий.



Виктория Малоземова:

— Острый перец на Востоке добавляют всюду, даже в карамель. Но у нас нет таких традиций, поэтому, не факт, что такой топпинг всем по вкусу. У жгучего красного перца, как и у черного, есть согревающий эффект, поскольку он оказывает мощное раздражающее действие на стенки пищевода и желудка, а значит, может расширить сосуды, но только местно. Более того, человек, может получить ощущение даже не тепла, а обжигания. Поэтому надо очень осторожно класть перец в напитки, как впрочем, и в любые блюда. Далеко не всем можно его употреблять, тем более с кофе — не самым щадящим напитком для ЖКТ. И если не только есть, но и были когда-то проблемы с пищеводом, желудком, я бы не рекомендовала такой «огненный» напиток, это рискованно. Хотя попробовать один раз, можно, конечно, но никто не даст гарантии, что вам это понравится и ничего не обострится.



Глинтвейн Глинтвейн наши соседи финны называют глёг. Аромат его сразу напоминает о европейском Рождестве, неважно, алкогольный напиток это с традиционным красным вином или безалкогольный — с соком (используют виноградный, вишневый или гранатовый). Глинтвейн в Европе — самый зимний напиток, популярный на уличных праздниках и рождественских ярмарках под открытым небом. Горячее вино со специями, цитрусовыми (апельсин, лимон), яблоками или красными ягодами растекается теплом быстро и расслабляет во время и после активного отдыха на улице. Рецептов глинтвейна множество. Чтобы он получился вкусным и правильным, надо знать основные принципы его приготовления, а со временем с ингредиентами можно импровизировать.

Основа глинтвейна — сухое или полусухое вино (безалкогольный вариант — сок). Чтобы снизить градус алкоголя, рекомендуют использовать вино и сок в нужных вам пропорциях. В нагретый напиток обязательно входят добавки. Пример глинтвейна: вино, апельсин, цедра лимона, сахар или мед (по вкусу), гвоздика, корица (палочка), кардамон (коробочки), порезанный корень имбиря. В кастрюлю надо выдавить сок апельсина, добавить все специи, залить все половиной приготовленного вина и на маленьком огне осторожно нагревать, размешивая до растворения сахар. Поварить минут пять, не доводя до кипения. Добавить остатки вина и порезанный имбирь. Снять с огня через минуту. В согретые кружки положить фрукты — апельсин, яблоко или свежие ягоды, по желанию — гвоздику, палочку корицы. Залить горячим вином со специями.



Виктория Малоземова:

— Безалкогольный глинтвейн лучше делать с гранатовым соком, в нем обычно меньше, чем в других красителей и консервантов, в отличие, например, от вишневого. Виноградный тоже подходит, если не пугает, что он слишком сладкий. Вообще, для безалкогольного глинтвейна надо правильно подбирать соки, чем в них меньше красителей, консервантов и вкусовых добавок, тем лучше, потому что мы не знаем, как они поведут себя при нагревании, и непонятно, получится ли напиток вкусным и безопасным для здоровья.

Согревает не только за счет температуры алкогольный глинтвейн: сахар дает энергию для выработки тепла, алкоголь расширяет сосуды дополнительно к эффекту их расширения за счет температуры напитка, поэтому, попивая на улице глинтвейн, мы согреваемся.

Пунш Еще два европейских напитках, о которых мы чаще всего вспоминаем зимой, — пунш и грог. На первый взгляд, они похожи, их, правда, готовят сейчас так, что сложно отличить один от другого. Но если говорить о классических рецептах их приготовления, то основная разница — в основе: у пунша это сок, у грога — чай. Задача, как и у глинтвейна, — согреть, укрепить иммунитет, создать хорошее настроение.



Чтобы не забыть классические пропорции пунша англичане придумали стишок: «One of Sour, Two of Sweet, Three of Strong, Four of Weak». One of Sour (одна часть — из кислого); Two of Sweet (две — из сладкого); Three of Strong (три — из крепкого) Four of Weak (четыре «слабых») — вода, фруктовый сок, чай и т.д. Считается, что пятый элемент — пряности в него стали включать позже, поэтому в стишок они не попали.

О том, как подается пунш, мы знаем из исторических фильмов об американской аристократии: праздничное некрепкое алкогольное угощение способствует светской беседе, а не опьянению, оно стоит на центральном месте в зале в большой чаше с половником. Пунш и сейчас готовится в большой посудине. Налейте в нее воду, лимонный или любой другой сок, добавьте сахар, мускатный орех, цедру лимона и все это залейте ромом в вышеназванной пропорции. Подогрейте, но не доводите до кипения. В праздничный пунш традиционно добавляют разные фрукты. Иногда их так много, что напиток выглядит как фруктовый салат.



Это классический рецепт пунша, но существует множество других, в которых используются соки разных фруктов, ягод и даже ром заменяется другими крепкими алкогольными напитками, или к нему добавляется какой-нибудь ликер или вино.

Грог

Изначально грог был напитком моряков — они добавляли в ром горячий чай и лимонный сок — грелись и предотвращали развитие цинги в плавании. Когда этот напиток стали подавать в кабаках, он совершенствовался. Но основные требования сохранились: используется только один вид алкоголя (ром, коньяк, водка, виски, абсент), лимонный сок обязателен, а чай должен быть крепким. Приготовление классического грога начинается с заваривания чая: 5 г (столовая ложка) черного чая на 300 мл воды. Пока он заваривается, из лимона надо выжать сок и добавить его в чай. Все это настаивается 5 минут. Наливается в стаканы ром или другой крепкий алкоголь (300 г), при подаче он заливается заваренным чаем в пропорции 1 к 1, украшается долькой лимона. В «дизайнерские» варианты грога входят любые фрукты или те же пряности, что добавляются в глинтвейн. Только пряности нужно заваривать вместе с чаем. Есть рецепты, в которых все, кроме фруктов, одновременно проваривается и заливается в кружку. Когда алкоголь кипятится с другими ингредиентами, часть этанола улетучивается, и крепость напитка уменьшается.



Виктория Малоземова:

— Не могу сказать, что оба эти напитка полезны, потому что в них достаточно высокая концентрация алкоголя. Но за счет него, они, безусловно, согревают. Что касается состава, то кроме спиртного, сейчас в эти напитки кладут все, что найдется дома — рецептов их приготовления множество, а если чего-то не хватает, можно найти замену.

В алкогольные горячие напитки рекомендую класть больше фруктов. Они хороши в любом виде, а в глинтвейне, пунше или гроге «забирают» на себя часть алкоголя и не дают ему очень быстро усваиваться, благоприятно влияют на работу пищеварительной системы. Но тем, у кого с ЖКТ есть проблемы (гастриты, язвенная болезнь в анамнезе), из напитка придется убрать лимон и апельсин. Учитывая, что в гроге лимонный сок — основной ингредиент, то его вообще можно пить только людям с абсолютно здоровым желудком: лимон плюс крепкое спиртное — опасное сочетание. И никому не следует злоупотреблять ни пуншем, ни грогом, ни глинтвейном.



Если человек соблюдает рекомендованную врачом диету и у него есть проблемы с пищеварением, то придется от алкогольных зимних напитков отказаться — согревайтесь киселем или сбитнем.

Безалкогольные напитки для соблюдающих лечебную диету от Виктории Малоземовой:

Сбитень — старинный русский напиток для согревания, последнее время его модно подавать на всяких зимних курортах, в походах.

Для приготовления сбитня используются разные северные травы и ягоды (морошка, клюква, брусника) и мед, можно добавить пряностей по вкусу, без остроты. Все это несколько часов настаивается, потом фильтруется, переливается в теплом виде в термос и пьется прямо на морозе. Этот напиток насыщает организм энергией, полезными витаминами и согревает.

Кисель для страдающих проблемами с ЖКТ — лучший напиток. Он обволакивает слизистую, защищая ее, с одной стороны, с другой, долго удерживая тепло, за счет чего, человек, действительно, согревается. Можно приготовить даже клюквенный (кислый), он не навредит ЖКТ, благодаря крахмалу. Но лучше все-таки выбрать ягоды и фрукты, в которых кислоты меньше — абрикосы, малину, чернику, морошку.



Узвар, или взвар — компот из сухофруктов. Напиток, очень богатый микроэлементами, поэтому его часто назначают после болезни, ослабленным людям. Он полезен всем, а согревает, как и обычный чай, если его пить горячим. В состав узвара могут входить шиповник, боярышник, курага, изюм, груша, яблоки, вишня, слива, инжир.

