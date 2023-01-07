Сотрудника «Красной Поляны» в Сочи накрыло лавиной. Его ритмично выкапывали из-под снега

Сотрудник сочинской «Красной Поляны» проиграл стихии, когда проверял безопасность горнолыжных склонов. Коллегам пришлось откапывать его из-под лавины. Об этом в субботу сообщает «Ъ-Кубань», ссылаясь на пресс-службу курорта.



По словам источника издания, снег сошёл именно в тот момент, когда сотрудники противолавинной службы изучали склоны. Мужчина не пострадал: к нему подоспела подмога с лопатами.