Сотрудника «Красной Поляны» в Сочи накрыло лавиной. Его ритмично выкапывали из-под снега

Сотрудник сочинской «Красной Поляны» проиграл стихии, когда проверял безопасность горнолыжных склонов. Коллегам пришлось откапывать его из-под лавины. Об этом в субботу сообщает «Ъ-Кубань», ссылаясь на пресс-службу курорта.
По словам источника издания, снег сошёл именно в тот момент, когда сотрудники противолавинной службы изучали склоны. Мужчина не пострадал: к нему подоспела подмога с лопатами.
Пресс-служба курорта «Красная Поляна»
Службы курорта проводят мероприятия по сбросу лавин с помощью специальных пушек, из которых стреляют. Но иногда проверить безопасность можно лишь непосредственно на месте.
В связи с сильным снегопадом горнолыжные трассы курорта закрыли для катания ещё в полдень 6 января. Сегодня, 7 января, они остаются закрытыми.