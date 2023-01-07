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    Сотрудника «Красной Поляны» в Сочи накрыло лавиной. Его ритмично выкапывали из-под снега

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    Сотрудник сочинской «Красной Поляны» проиграл стихии, когда проверял безопасность горнолыжных склонов. Коллегам пришлось откапывать его из-под лавины. Об этом в субботу сообщает «Ъ-Кубань», ссылаясь на пресс-службу курорта.

    По словам источника издания, снег сошёл именно в тот момент, когда сотрудники противолавинной службы изучали склоны. Мужчина не пострадал: к нему подоспела подмога с лопатами.

    Пресс-служба курорта «Красная Поляна»

    Службы курорта проводят мероприятия по сбросу лавин с помощью специальных пушек, из которых стреляют. Но иногда проверить безопасность можно лишь непосредственно на месте.

    В связи с сильным снегопадом горнолыжные трассы курорта закрыли для катания ещё в полдень 6 января. Сегодня, 7 января, они остаются закрытыми.

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