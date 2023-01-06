В Минобороны заявили, что Украина не соблюдает рождественское перемирие: новости СВО за 6 января

Владимир Путин поручил ввести рождественское перемирие с 6 января Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 января 2023 года.



Зеленский отверг предложение Путина о рождественском перемирии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии. Украинский лидер считает, что Россия под этим предлогом готовится «к новой волне агрессии» против Украины и Европы. По мнению Зеленского, Россия намерена воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции на линии соприкосновения.

— Они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных,— заявил президент Украины в видеообращении. Позднее в Минобороны РФ заявили, что, несмотря на соблюдение российской группировкой войск режима прекращения огня, «киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций». Рождественское перемирие предложил объявить патриарх Кирилл. Путин после этого поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января и призвал украинскую сторону поступить так же. Минобороны РФ сообщило, что начало выполнять поручение.



Украинские власти изначально с недоверием отнеслись к инициативе. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение «циничной ловушкой и элементом пропаганды». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспринимает инициативу всерьез, и отметил, что господин Зеленский ранее «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». США и Евросоюз не поддержали предложение российской стороны.

Пролеты левой стороны Крымского моста восстановят в январе В Росавтодоре сообщили о том, что специалисты восстановили подферменные площадки на опорах Крымского моста, которые нужны для надвижки первого пролета левой стороны.



— Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта. А в следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку, — рассказали в Росавтодоре. Автодорожную часть моста пообещали полностью восстановить в марте, на период новогодних праздников никаких ограничений движения из-за восстановительных работ не вводилось.



Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова и судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Владимир Путин назвал происшествие терактом.

С российских боксёров сняли ограничения Со всех российских боксеров сняты ограничения, которые действовали с весны 2022 года. На это указывают обновленные рейтинги, опубликованные на сайте World Boxing Association (WBA). Ранее Всемирная боксерская ассоциация исключила россиян из мировых рейтингов и лишила их возможности выступать на высшем уровне. Все титульные бои, запланированные с их участием, были поставлены на паузу.

Параллельно глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что решение по возможному возвращению сборных России по хоккею на чемпионаты мира в сезоне 2023/24 будет принято на конгрессе ИИХФ в конце мая. В Казахстане начали демонтировать логотипы McDonald's со зданий ресторанов В Казахстане рабочие начали демонтировать логотипы McDonald's со зданий ресторанов, работавших под этим брендом. Сотрудник одного из закрывшихся заведений сказал РИА Новости, что возобновить работу рестораны могут уже в этом месяце, возможно, «в режиме no name, как в Белоруссии».

Ранее стало известно, что бренд уходит из Казахстана из-за ограничений в поставках. Об этом сообщает пресс-служба компании Food Solutions KZ, которая управляет сетью ресторанов в стране. Bloomberg писал, что казахстанским филиалам запретили покупать мясо в России, а у других поставщиков цены гораздо выше: по данным источников издания, высокие цены и расходы на транспортировку привели бы бизнес к убытку.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане открыли в 2016 году. К сегодняшнему дню в стране появилось 24 точки. Из-за проблем с поставками они приостановили свою работу еще в ноябре 2022 года.