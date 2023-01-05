Восемь детей и несколько взрослых пострадали в пожаре в Чебоксарах

В Чебоксарах загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительным данным, пострадали восемь детей и еще несколько взрослых.
Всего пострадало 17 человек, рассказали 5 января ТАСС в экстренных службах. Все дети попали в больницу, причем двое — в тяжелом состоянии, восемь взрослых госпитализированы, а одного отпустили домой.
Впрочем, глава Чувашии Олег Николаев пишет, что пострадало 15 человек, из них восемь детей. Он уточнил, что гражданам оказывают медицинскую помощь, а ситуация поставлена на контроль.