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    Восемь детей и несколько взрослых пострадали в пожаре в Чебоксарах

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    В Чебоксарах загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительным данным, пострадали восемь детей и еще несколько взрослых.

    Всего пострадало 17 человек, рассказали 5 января ТАСС в экстренных службах. Все дети попали в больницу, причем двое — в тяжелом состоянии, восемь взрослых госпитализированы, а одного отпустили домой.

    Впрочем, глава Чувашии Олег Николаев пишет, что пострадало 15 человек, из них восемь детей. Он уточнил, что гражданам оказывают медицинскую помощь, а ситуация поставлена на контроль.

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