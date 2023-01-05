McDonald’s уходит из Казахстана, патриарх Кирилл просит о рождественском перемирии: новости СВО за 5 января

Из-за проблем с поставками McDonald’s в Казахстане приостановил работу еще в ноябре 2022 года, а теперь и вовсе закроется Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 января 2023 года.



Из Казахстана уходит McDonald’s Из-за ограничений в поставках из Казахстана уходит бренд McDonald’s. Об этом сообщает пресс-служба компании Food Solutions KZ, которая управляет сетью ресторанов в стране. На месте McDonald’s в Казахстане появятся новые рестораны быстрого питания под другим названием, которое обещают объявить в ближайшее время. Ранее Bloomberg писал, что казахстанским филиалам запретили покупать мясо в России, а у других поставщиков цены гораздо выше — по данным источников издания, высокие цены и расходы на транспортировку привели бы бизнес к убытку.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане открыли в 2016 году. К сегодняшнему дню в стране появилось 24 точки. Из-за проблем с поставками они приостановили свою работу еще в ноябре 2022 года. Патриарх Кирилл призвал Россию и Украину к рождественскому перемирию На сайте Русской православной церкви опубликовали призыв патриарха Кирилла установить рождественское перемирие с 6 по 7 января. — Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, — говорится в призыве патриарха.

Позже Владимир Путин поручил прекратить огонь на Украине в Рождество и призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня, чтобы дать возможность гражданам посетить рождественские службы, а Минобороны РФ отдало в войска указания ввести по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине режим прекращения огня на 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя предложение России о временном прекращении огня, в свою очередь заявил, что Украина отвергает любые переговорные процессы с РФ.

Пригожин объявил о снятии судимости с первой группы заключенных из ЧВК Вагнера Два десятка бывших заключенных, которые завершили полугодовую службу по контракту, получили помилование. Об этом сообщил журналистам основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Речь идет о двух десятках человек. — Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Одни из первых. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете, — сказал Пригожин на видео, распространенном РИА Новости. Когда глава ЧВК Вагнера спросил помилованных, какие у них дальнейшие планы, те в один голос ответили, что хотели бы вернуться в качестве добровольцев.

— Это уже не работа — это жизнь, — отметил один из бывших заключенных, попавших на видео.

РИА Новости / T.me

В омской учебке сгорели палатки с вещами мобилизованных В омском палаточном городке, где размещены мобилизованные, произошел пожар. По данным правительства Томской области, сгорели несколько палаток с личными вещами бойцов из их региона. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — искры от печи, которой отапливалась одна из палаток.



Бойцов, проживавших в сгоревших палатках, расселили и выдали им комплекты теплой одежды и обмундирования.



ya_tomich / Vk.com

Корреспондент NGS55.RU обратился в МЧС по Омской области за комментарием, однако там порекомендовали позвонить в Минобороны. В областном Министерстве регбезопасности сообщили, что информации о случившемся у них нет. В правительстве Омской области пообещали предоставить комментарий позднее.

Путин созвонился с Эрдоганом Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и затронули ситуацию вокруг Украины.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Эрдоган еще раз подчеркнул, что готов быть посредником в политическом урегулировании конфликта, а Владимир Путин лишний раз подтвердил, что Россия открыта к серьезному диалогу «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».