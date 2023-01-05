    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -12

    1 м/с, с-в

    762мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    McDonald’s уходит из Казахстана, патриарх Кирилл просит о рождественском перемирии: новости СВО за 5 января

    Что произошло за последние сутки

    2161
    1 комментарий
    Из-за проблем с поставками McDonald’s в Казахстане приостановил работу еще в ноябре 2022 года, а теперь и вовсе закроется
    Из-за проблем с поставками McDonald’s в Казахстане приостановил работу еще в ноябре 2022 года, а теперь и вовсе закроетсяФото: Илья Бархатов / 74.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 января 2023 года.

    Из Казахстана уходит McDonald’s

    Из-за ограничений в поставках из Казахстана уходит бренд McDonald’s. Об этом сообщает пресс-служба компании Food Solutions KZ, которая управляет сетью ресторанов в стране. На месте McDonald’s в Казахстане появятся новые рестораны быстрого питания под другим названием, которое обещают объявить в ближайшее время.

    Ранее Bloomberg писал, что казахстанским филиалам запретили покупать мясо в России, а у других поставщиков цены гораздо выше — по данным источников издания, высокие цены и расходы на транспортировку привели бы бизнес к убытку.

    Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане открыли в 2016 году. К сегодняшнему дню в стране появилось 24 точки. Из-за проблем с поставками они приостановили свою работу еще в ноябре 2022 года.

    Патриарх Кирилл призвал Россию и Украину к рождественскому перемирию

    На сайте Русской православной церкви опубликовали призыв патриарха Кирилла установить рождественское перемирие с 6 по 7 января.

    — Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, — говорится в призыве патриарха.

    Позже Владимир Путин поручил прекратить огонь на Украине в Рождество и призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня, чтобы дать возможность гражданам посетить рождественские службы, а Минобороны РФ отдало в войска указания ввести по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине режим прекращения огня на 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя предложение России о временном прекращении огня, в свою очередь заявил, что Украина отвергает любые переговорные процессы с РФ.

    Пригожин объявил о снятии судимости с первой группы заключенных из ЧВК Вагнера

    Два десятка бывших заключенных, которые завершили полугодовую службу по контракту, получили помилование. Об этом сообщил журналистам основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Речь идет о двух десятках человек.

    — Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Одни из первых. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете, — сказал Пригожин на видео, распространенном РИА Новости.

    Когда глава ЧВК Вагнера спросил помилованных, какие у них дальнейшие планы, те в один голос ответили, что хотели бы вернуться в качестве добровольцев.

    — Это уже не работа — это жизнь, — отметил один из бывших заключенных, попавших на видео.

    РИА Новости / T.me

    В омской учебке сгорели палатки с вещами мобилизованных

    В омском палаточном городке, где размещены мобилизованные, произошел пожар. По данным правительства Томской области, сгорели несколько палаток с личными вещами бойцов из их региона. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — искры от печи, которой отапливалась одна из палаток.

    Бойцов, проживавших в сгоревших палатках, расселили и выдали им комплекты теплой одежды и обмундирования.

    ya_tomich / Vk.com

    Корреспондент NGS55.RU обратился в МЧС по Омской области за комментарием, однако там порекомендовали позвонить в Минобороны. В областном Министерстве регбезопасности сообщили, что информации о случившемся у них нет. В правительстве Омской области пообещали предоставить комментарий позднее.

    Путин созвонился с Эрдоганом

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и затронули ситуацию вокруг Украины.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, Эрдоган еще раз подчеркнул, что готов быть посредником в политическом урегулировании конфликта, а Владимир Путин лишний раз подтвердил, что Россия открыта к серьезному диалогу «при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий».

    Из-за проблем с поставками McDonald’s в Казахстане приостановил работу еще в ноябре 2022 года, а теперь и вовсе закроется
    Из-за проблем с поставками McDonald’s в Казахстане приостановил работу еще в ноябре 2022 года, а теперь и вовсе закроетсяФото: Илья Бархатов / 74.RU

    По теме

    McDonaldsМакдоналдсВладимир ПутинКазахстанОмскРоссияТурцияУкраинаЧВК ВагнерПатриарх КириллПеремириеСпецоперация на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганСВОЕвгений ПригожинМобилизованные

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close