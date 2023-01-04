Волшебная картина, но грустный повод. Новгородскую улицу заволокло паром из-за аварии

Вечером среды на Новгородской улице особенно красиво: в воздухе витает пар, и кажется, будто находишься в зимней сказке. Причина явления прозаична: у дома 1 произошла авария на теплосетях.



Специалисты устраняют дефект примерно с восьми вечера, сообщили 4 января «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Завершить работы должны к четырем часам следующего дня. До этого времени горячую воду получают все абоненты, но вот отопление подается по резервной схеме и в некоторых домах может быть ограничено.