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    Волшебная картина, но грустный повод. Новгородскую улицу заволокло паром из-за аварии

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    Вечером среды на Новгородской улице особенно красиво: в воздухе витает пар, и кажется, будто находишься в зимней сказке. Причина явления прозаична: у дома 1 произошла авария на теплосетях.

    Специалисты устраняют дефект примерно с восьми вечера, сообщили 4 января «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Завершить работы должны к четырем часам следующего дня. До этого времени горячую воду получают все абоненты, но вот отопление подается по резервной схеме и в некоторых домах может быть ограничено.

    «Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», – отмечают в компании.

    Как писала «Фонтанка», перед морозами «Теплосеть» повышает температуру в трубах. Похолодание в Петербурге ждут уже скоро: 7–9 января по ночам температура может опускаться до минус 15–20 градусов.

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