    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, сев

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Перед морозами «Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает температуру в трубах

    567
    обсудить

    Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали повышать температуру теплоносителя в системах теплоснабжения, чтобы в домах сохранялась комфортная температура воды и воздуха. Решение о корректировке принято в связи с прогнозом ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», который обещает в ближайшие дни резкое похолодание. Об этом 4 января сообщает пресс-служба компании.

    «Данные параметры фиксируются именно для магистральных трубопроводов. Температура воды во внутридомовых системах рассчитывается отдельно в зависимости от проекта дома и нормативов по температуре воздуха в жилых помещениях», — отмечается в сообщении.

    Температуру в трубах будут повышать постепенно. Делать это резко нельзя: растёт нагрузка на трубопроводы, и как следствие вероятны ЧП.

    «Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления и температуры сетевой воды, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы», — добавляют в компании.

    По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, самый сильный мороз придёт 7–9 января, когда по ночам будет до минус 15–20 градусов, а в окрестностях ещё холоднее. Потепление придёт в середине следующей недели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПрогноз погодыТрубопроводТеплосетьПогода зимаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close