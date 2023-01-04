Перед морозами «Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает температуру в трубах

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали повышать температуру теплоносителя в системах теплоснабжения, чтобы в домах сохранялась комфортная температура воды и воздуха. Решение о корректировке принято в связи с прогнозом ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», который обещает в ближайшие дни резкое похолодание. Об этом 4 января сообщает пресс-служба компании.
«Данные параметры фиксируются именно для магистральных трубопроводов. Температура воды во внутридомовых системах рассчитывается отдельно в зависимости от проекта дома и нормативов по температуре воздуха в жилых помещениях», — отмечается в сообщении.
Температуру в трубах будут повышать постепенно. Делать это резко нельзя: растёт нагрузка на трубопроводы, и как следствие вероятны ЧП.
«Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления и температуры сетевой воды, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы», — добавляют в компании.
По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, самый сильный мороз придёт 7–9 января, когда по ночам будет до минус 15–20 градусов, а в окрестностях ещё холоднее. Потепление придёт в середине следующей недели.