Перед морозами «Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает температуру в трубах

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали повышать температуру теплоносителя в системах теплоснабжения, чтобы в домах сохранялась комфортная температура воды и воздуха. Решение о корректировке принято в связи с прогнозом ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», который обещает в ближайшие дни резкое похолодание. Об этом 4 января сообщает пресс-служба компании.



«Данные параметры фиксируются именно для магистральных трубопроводов. Температура воды во внутридомовых системах рассчитывается отдельно в зависимости от проекта дома и нормативов по температуре воздуха в жилых помещениях», — отмечается в сообщении.

