Путин отправил фрегат «Адмирал Горшков» на боевую службу. Установленные на нём ракеты «Циркон» «гарантированно преодолевают ПРО»

Президент РФ Владимир Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Он по видеосвязи отдал приказ отправить фрегат на боевую службу. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.
На церемонии, которая прошла по видео-конференц-связи, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат отправляется в «дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю». Во время похода пройдут учения с ракетами «Циркон». Особенность «Циркона» состоит в том, что он гарантированно преодолевает ПРО, отметил Шойгу.
Путин на церемонии заявил, что Россия будет и дальше развивать боевой потенциал и выпускать перспективное оружие.
«Адмирал Горшков» — головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны. Он был построен в Петербурге на заводе «Северная верфь», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, и вошёл в состав ВМФ летом 2018 года. После межфлотского перехода в декабре 2022 года он прибыл на главную базу Северного флота — в город Североморск. Основное ударное оружие фрегата — ракетный комплекс «Калибр-НК». Он принимал активное участие в испытаниях ракеты «Циркон» производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).