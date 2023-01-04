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    Путин отправил фрегат «Адмирал Горшков» на боевую службу. Установленные на нём ракеты «Циркон» «гарантированно преодолевают ПРО»

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    Президент РФ Владимир Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Он по видеосвязи отдал приказ отправить фрегат на боевую службу. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

    На церемонии, которая прошла по видео-конференц-связи, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат отправляется в «дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю». Во время похода пройдут учения с ракетами «Циркон». Особенность «Циркона» состоит в том, что он гарантированно преодолевает ПРО, отметил Шойгу.

    Путин на церемонии заявил, что Россия будет и дальше развивать боевой потенциал и выпускать перспективное оружие.

    «Адмирал Горшков» — головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны. Он был построен в Петербурге на заводе «Северная верфь», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, и вошёл в состав ВМФ летом 2018 года. После межфлотского перехода в декабре 2022 года он прибыл на главную базу Северного флота — в город Североморск. Основное ударное оружие фрегата — ракетный комплекс «Калибр-НК». Он принимал активное участие в испытаниях ракеты «Циркон» производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

    «Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком. Корабельная версия гиперзвукового оружия, «Циркон», пока на испытаниях.

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