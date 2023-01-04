Путин отправил фрегат «Адмирал Горшков» на боевую службу. Установленные на нём ракеты «Циркон» «гарантированно преодолевают ПРО»

Президент РФ Владимир Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Он по видеосвязи отдал приказ отправить фрегат на боевую службу. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.



На церемонии, которая прошла по видео-конференц-связи, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат отправляется в «дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю». Во время похода пройдут учения с ракетами «Циркон». Особенность «Циркона» состоит в том, что он гарантированно преодолевает ПРО, отметил Шойгу.

