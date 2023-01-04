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    Иностранка сыграла бедную Лизу в Петербурге, её 4-летний сын в реанимации

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    На Васильевском острове домашняя ссора стала причиной для попытки иностранки покончить с собой и забрать при этом ребенка.

    Чрезвычайные службы вызвали накануне за полчаса до полуночи на набережную Макарова, стало известно «Фонтанке» 4 января. В районе дома 58 очевидцы вытащили из воды женщину с ребенком. Скорая увезла их в стационары города. И если состояние пострадавшей, попавшей в Мариинскую больницу, оценивается как средней тяжести, то её четырехлетнего сына в детской больнице № 2 поместили в реанимацию.

    По предварительной информации, женщине 25 лет, она приехала из Узбекистана летом этого года и состоит на миграционном учете. Она якобы пошла к реке после семейного конфликта. Проводится проверка.

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