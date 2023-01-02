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    Оно уже близко. МЧС предупреждает петербуржцев о скорой стихии и просит лишний раз не выходить из дома

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    Вслед за морозами в Петербург возвращается и другой символ Нового года. Уже скоро он покроет городские улицы и напомнит о сугробах.

    Как сообщает 2 января городское ГУ МЧС, 3 января в Северной столице местами ожидается сильный снег. По данным «Яндекса», он доберется до города примерно к 4 часам утра и будет валить весь день. Если говорить о температуре, то в ночь на вторник похолодает до -2...-4 градусов, днем будет 0...-2 градуса.

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    Горожан в связи с надвигающимся снегопадом просят воздержаться от поездок по Петербургу и по возможности оставаться дома. Если все же пришлось выйти на улицу — идите осторожнее, чтобы не упасть на гололеде. Водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим и совершать маневры крайне осторожно.

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