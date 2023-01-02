Счастье вдруг

«Заткни эту бабу, немедленно! У нее отвратительный голос. Никак не могу сосредоточиться»,- перед портье в новогоднюю ночь стоял подвыпивший постоялец. Администратор бросил взгляд на висящие на стене часы. Уже двадцать минут как наступил новый год. А мужчина все еще безуспешно общался с банкоматом на стойке ресепшен.

Девушка «с противным голосом» некоторое время упорно уговаривала клиента забрать купюры, вылезшие из «ящика». Но пока мужчина неспешно прогуливался к портье с банковской картой в руках, деньги вернулись в пасть банкомата. «Все бабы одинаковые — только бабло им подавай»,- разочарованно бросил мужчина и удалился в номер.

На утро протрезвевший постоялец, увидев смс-сообщение о списании внушительных средств с карты, кинулся на стойку выяснять — «кто спер наличные». В кол-центре банка его успокоили. Операция — за невостребованностью наличных — была банком автоматически отменена. И средства вернулись на карту — без дополнительного оповещения по смс.

«Как вас представить гостю?» — интересовался тот же портье через пару часов у подвыпившей дамы, прибывшей в отель в пять утра к другому постояльцу. «Я — его счастье»,- кокетливо сообщила молодому сотруднику гостья. Хозяин комнаты, отвечавший по телефону, растерялся. И долго не мог сообразить, откуда и за что ему это счастье привалило. Но в итоге сдался. И согласился впустить барышню в свой номер.

Но «счастье» не задержалось надолго. И покинуло мужчину уже через полчаса. «Самое удивительное в том, что дама была очень взрослой — на вид почти бабушкой», — удивлялся молодой сотрудник, делясь с коллегами своими новогодними впечатлениями. «Впервые вижу ночную бабочку пенсионного возраста». Персонал гостиниц любит новогодние праздники. Гости в эти дни щедры на комплименты, охотно дают солидные чаевые, веселы. Они много гуляют, едят и пьют, балуя себя и своих спутников. Курьезные случаи случаются в новогодние дни в любом отеле. Ведь большинство постояльцев пребывают в приподнятом настроении. И даже в некоторой эйфории, нередко подкрепленной горячительным.

Так, однажды утро первого января в одной из гостиниц Эйлата в Израиле началось со скандала. К бассейну подошел сотрудник технической службы, в обязанности которого входила уборка территории бассейна. Менеджер встретил неожиданный отпор одного из постояльцев, активно отметившего накануне Новый год. Мужчина сидел «на берегу» с удочкой. Сотрудник, по его словам, так шумел, что «распугал всю рыбу». Конфликт улаживали несколько часов. В итоге рыболов-любитель сдался и согласился сменить место дислокации — переместиться к берегу моря. Решающим условием стал аргумент персонала о том, что «в Красном море рыба намного вкуснее, чем в хлорированной воде бассейна».

Сотрудники одного из отелей в спокойном Люксембурге были не на шутку встревожены, когда поздним вечером тридцать первого декабря к стойке регистрации спустилась вся чилийская туристическая группа, заехавшая в отель днем ранее. Гости настойчиво просили консьержа отеля в срочном порядке организовать им трансфер на местное кладбище. Не на шутку напуганный менеджер вскоре выяснил, что в намерения постояльцев не входили ритуальные жертвоприношения или сатанинские обряды. Оказалось, что чилийцы искреннее верят, что в новогоднюю ночь души усопших на какое-то время возвращаются на землю. И будут усиленно молиться за живых. Но их необходимо непременно встретить на кладбище. В отсутствии «родных» могил южноамериканцев устроили и «местные».

Консьерж спешно организовала автобус на ближайшее кладбище. А потом спохватилась, что не уточнила, на каком языке иностранцы собираются общаться с местными духами — может, надо было вызвать переводчика? Но, по словам вернувшихся позже в отель гостей, общение прошло прекрасно. И все остались довольны. А в небольшом греческом отеле администрация, желая угодить постояльцам, перестаралась — велела персоналу украсить все номера нарядными рождественскими венками. Заботливые горничные разложили под дверь каждого номера небольшие подарки.

А по отельному радио весь день транслировались рождественские гимны на нескольких языках. Постояльцы были в бешенстве — это оказались туристы из Израиля, не отмечающие католическое Рождество. А еврейский Новый год вообще осенью.

Празднование Нового года в небольшом отеле городка Интернешнл Фолс в штате Миннесота много лет назад ознаменовалось полным отключением электричества — из-за урагана. Гостиницу по самую крышу завалило снегом. Во всем комплексе отсутствовал свет, не работало отопление. Администрация отеля не растерялась — сотрудники ресторана бесплатно разливали гостям алкоголь. А аниматоры и менеджеры службы приема и размещения объявили гостям о незапланированной экстремальной вечеринке — встрече Нового года с викторинами и розыгрышами, игрой в снежки. И копанием на скорость тоннелей в снегу. Гости отеля с радостью согласились. И принялись развлекаться.