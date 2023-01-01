Первый скрылся, второй — добил. Петербурженку в Ленобласти переехали дважды

Авария с участием пешехода произошла в Ленинградской области. Женщина шла по нерегулируемому переходу, когда на нее наехала первая машина.



Жительница Петербурга пересекала проезжую часть по зебре на 31-м километре трассы между Парголово и Огоньками накануне вечером, сообщает 47news 1 января. Первый автомобиль, сбивший 74-летнюю женщину, с места происшествия скрылся.

Пенсионерка осталась лежать на трассе, и на нее наехала вторая машина. За рулем Kia Sportage находилась 30-летняя жительница города на Неве. Только за прошлый год она 9 раз попадалась на нарушении скоростного режима.