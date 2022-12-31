Куда пойти сегодня? «Фонтанка» проверила, где остались билеты на новогодний вечер

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Провести новогодний вечер, а то и ночь, под хорошую музыку или в театре можно еще во множестве площадок. Среди них — как академические, так и клубы.

На новой сцене Мариинского театра сегодня — премьера новой постановки «Волшебной флейты» Моцарта (6+). Тем, кто хочет украсить свой праздник арией Царицы ночи, придется выложить за билеты от 3200 рублей за галерку, но свободные места есть на всех ярусах, вплоть до партера. Начало в 18:00, за пультом — Юстус Франц, солируют Антонина Весенина, Анастасия Калагина, Борис Степанов и Юрий Воробьёв.



Достаточно билетов на балкон на концерт, что начинается в 18:00 в Концертном зале Мариинского театра — правда, оценить «Новогоднее настроение со Страдивари-ансамблем» (6+) обойдется дороговато: почти все билеты стоят по 4800 рублей. Подарком за это вам будет аутентичное звучание инструментов XVII-XVIII веков в музыке Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Йозефа Штрауса, Франца Легара, Жака Оффенбаха и Лероя Андерсона.

Куда демократичнее в Большом зале Филармонии. Там продают входные билеты по 1000 рублей на музыкальный вечер ансамбля «Бис-квит» (6+). Он исполняет музыку в стиле «кроссовер», объединяющем звучание русских народных и эстрадно-джазовых инструментов. Солирует Ольга Пудова из Мариинского. Начало в 15:00.



Если хочется слушать сидя за те же деньги — вам в это же время в Малый зал Филармонии: там прелюдии Рахманинова и сонаты Прокофьева играет пианист Александр Лубянцев (6+).

Вы не поверите, но вы еще вполне можете попасть на качественный «Щелкунчик» (0+) — на основной сцене Александринского его показывает Театр балета имени Леонида Якобсона. Билеты — по 6000 рублей на лучшие места в партере, начало в 18:00, хореография Василия Вайнонена, спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра.

Если хочется перед Новым годом улыбнуться — вам к Семену Альтову (12+) на вечер в «Балтийском доме». На выступление мэтра в 18:00 остались билеты от 3000 рублей.



Несколько билетов осталось в БДТ на спектакль «Привидения» (16+) по Генрику Ибсену со Светланой Крючковой. Начало в 18:00. Цены от 6000, постановка Романа Малхолиа.



Другие звезды российского театра — Сергей Мигицко и Светлана Письмиченко, среди прочих, играют в вечернем спектакле Театра имени Ленсовета «Двенадцатая ночь» (12+) по Шекспиру. Начало в 16:00, и туда все еще можно попасть — но за 8500 рублей.

Молодежные мероприятия обойдутся не так дорого: в пространстве Freedom на Казанской в 22:00 начнется Новогодний карнавал (16+) в стиле «ревущих двадцатых». Фанк, джаз, диско на двух танцполах под живую музыку будут радовать до утра. Цены — от 3000 рублей за входной (без еды) и выше — со своими столами и фуршетом.



А в клубе VNVNC в 23:00 начнется «Вороний бал Wednesday» (18+) по мотивам известного сериала Тима Бертона (входной — 1500).

Ну и, конечно, не забывайте про другие мероприятия этого дня. Рождественская ярмарка на Манежной работает до 21:00, горка — до 19:00. Новогодний базар в Новой Голландии свернется в 19:00, а билеты на вечерний сеанс на местном катке остались на 20:00.

Естественно, это далеко не все. Остальные события новогодних праздников ищите в нашем гиде.

