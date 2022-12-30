«Это было жутко, когда мать кричала имя сына». Подробности ДТП на Петровской, где в такси пострадал мальчик

Предполагаемая виновница ДТП с такси на Петровской набережной нарушает ПДД нечасто. За год её привлекали к административной ответственности четыре раза — все за превышение скорости на 20–40 км/ч (часть 2 статьи 12.9 КоАП РФ). Таксиста на нарушениях ПДД в этом году не ловили. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 декабря.

Само ДТП, напомним, случилось 28 декабря в 19:10 на Петровской набережной, 8 (Петроградский район). По предварительной версии, 50-летняя женщина на «Тойоте РАВ-4» совершила столкновение с ехавшим впереди такси «Фольксваген Поло» под управлением 45-летнего мужчины. 9-летний пассажир такси попал в реанимацию в тяжелом состоянии. «Фонтанка» писала , что у него открытая черепно-мозговая травма и много переломов. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), с женщины взята подписка о невыезде.

На фотографиях с места аварии видно, что там столкнулись сразу пять машин: мусоровоз и четыре легковые. Один из подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утверждает, что самосвал стоял. «Там никто скорости не превышал, просто в глаза долбятся, дружно въехали в стоячий грузовик», — пишет Андрей.



По данным «Фонтанки», мальчик ехал в такси вместе с 36-летней мамой, они живут на севере города. В группе добавляют, что была ещё и девочка. «Мы с мужем проезжали вчера там, прям через несколько секунд после случившегося, — рассказывает Настя. — У женщины в такси было двое деток: девочка и мальчик, и, как я поняла, мальчик получил очень тяжелые травмы — перелом черепа. Мать кинулась на сзади стоящую машину, чёрный внедорожник, приоткрыла дверь, а дверь резко захлопнулась изнутри и, как я поняла, заблокировалась! Это было жутко, когда мать кричала имя сына».

