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    Каково работать на высоте 105 метров и видеть город, как на ладони?

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    Кирилл Андреев работает альпинистом на флагштоке у «Газпром Арены». Высота — его стихия: почти каждый день он оказывается в 105 метрах над землей и не испытывает ни капли страха. В профессию Кирилл попал случайно, но менять ее не собирается — слишком шикарные виды открываются с самого высокого флагштока Европы.

    Фото: Анжела Мнацаканян
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    За что альпинист любит свою работу, что думает о современном Петербурге, и как флаг «Зенита» меняет цвета? В рамках проекта «Люди для города» мы побеседовали об этом и многом другом с теми, кто помогает городу становиться удобнее и гостеприимнее, создавая тем самым его современный облик.

    Кирилл, каково работать на высоте 105 метров? Наверное, вы каждый день видите город как на ладони.

    — Ощущения невероятные. Бывает, что я поднимаюсь на высоту один раз в день — чтобы провести дежурное обследование. А если у нас ведутся какие-то профилактические работы или флагшток красят снаружи, то 4–5 раз. За вид, который открывается оттуда, я и люблю свою работу.

    Почему флагшток называют уникальным сооружением?

    — Во-первых, из-за размеров самого флага. Его площадь — 600 квадратных метров, а вес — 100 килограммов. Когда его поднимают, вместе со всей оснасткой он весит все двести — и все равно его легко развевает ветер силой в 3–4 метра в секунду.

    Во-вторых, уникален сам флагшток. В нем есть подъемные механизмы и огромное количество измерительного оборудования, которое следит за целостностью конструкций. Есть датчики, замеряющие вибрации, демпфер, который гасит колебания. Это большой живой организм, за ним постоянно наблюдают.

    Я замечала, что иногда флаг будто бы меняет цвет. Мне не показалось? Как это происходит?

    — У нас действительно несколько флагов, но внешне они одинаковые — отличаются только плотностью материала. Какой из них мы поднимаем в воздух, зависит от силы ветра.

    Также мы можем менять цвет флага подсветкой. Например, если «Зенит» выигрывает, ткань можно подсветить синим, белым и голубым, а на День России само тело флагштока подсвечивается триколором.

    Это вовсе не то же самое, что включить или выключить электричество. Пишется специальная программа подсветки, ее согласуют с «Газпром Ареной», чтобы и на стадионе, и на флагштоке цвета были одинаковыми.

    Фото: пресс-служба АО «Зенит-Арена»
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    Кирилл хорошо помнит день, когда он впервые поднимал огромный флаг. Вместо него сначала были маленькие, тестовые, ничем не примечательные для окружающих. Но когда дошло до настоящего, люди начали останавливаться и смотреть вверх. «Я испытывал гордость. Я поднимал флаг, который видели вообще все», — вспоминает альпинист.

    Как вам кажется, какое место флагшток занимает в нашем городе?

    — Наш флагшток — самый высокий в Европе и один из самых высоких в мире. Я слышал, что некоторые люди задавались вопросом: зачем вообще такой в Петербурге. Лично мне кажется: он отлично вписался в ландшафт. Он прекрасно сочетается с «Лахта Центром», стадионом и мостом ЗСД — все это создает новую эффектную панораму, откуда ни погляди — с Крестовского острова или со стороны Приморского района.

    Я думаю, его можно назвать одним из современных символов города. Особенно для болельщиков, которые приезжают на Крестовский остров на футбольные матчи. Хоть я и не увлекаюсь спортом, Петербург у меня четко ассоциируется с «Зенитом» и «Газпром Ареной», а флагшток — их неотъемлемая часть.

    Вам бы хотелось, чтобы таких мест было больше?

    — Считаю, такие знаковые места, которые появляются при поддержке ПАО «Газпром», преображают облик города. Вокруг них возникают благоустроенные зоны и они действительно привлекают людей. Мы видели, как во время Евро-2021 вокруг флагштока гуляли толпы. И я знаю, что вертолеты, которые летают на обзорные экскурсии от Петропавловки, специально разворачиваются у флагштока: люди любуются им как с земли, так и с воздуха.

    Флагшток — это еще и одноименное общественное пространство. Вам не тяжело в атмосфере, когда все вокруг веселятся, а вы вынуждены трудиться?

    — Нет, ни капли, даже наоборот. Зимой тут работает красивый каток площадью почти 3000 квадратных метров. А летом большая часть площадки становится открытым пространством с зелеными газонами, музыкой, концертами. Мы с коллегами тоже ходим на эти мероприятия после работы.

    Западная часть Крестовского острова — очень красивая и необычная. Можно любоваться видом на залив, ЗСД, «Лахта Центр» и закат, сидя на скамейке. Есть люди, которые приезжают сюда даже в шторм, чтобы поймать летящие брызги.

    Мне нравится работать в таком месте.

    Кирилл работает на флагштоке с 2019 года. Он здесь не единственный альпинист: вместе с ним посменно трудятся несколько его коллег. По словам нашего собеседника, у работы на таком объекте есть своя специфика.

    Фото: Анжела Мнацаканян
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    Чем вообще промышленные альпинисты занимаются на территории общественного пространства «Флагшток»?

    — Мы работаем сменами. В каждой — несколько человек с определенными задачами: есть электромонтеры, есть те, кто отвечает за измерительные приборы, есть альпинисты-высотники.

    Утром после прихода на работу мы получаем информацию от предыдущей смены. Если срочных задач нет, занимаемся плановыми: обслуживанием, обследованиями, какими-то улучшениями. К примеру, можем проверить работу видеокамеры или целостность тросов, которые поднимают флаг. Иногда возникает необходимость срочно устранить какую-то неисправность или, например, поменять аккумулятор на метеостанции. Это задача высотника.

    Выходит, вам на работе приходится быть еще и метеорологами?

    — Совершенно верно, мы постоянно отслеживаем погоду. В первую очередь, нас интересуют направление ветра и его скорость. Если он становится слишком сильным или слишком слабым, мы опускаем флаг.

    За погодой следим по прогнозу, нескольким профессиональным сайтам и показателям нашей метеостанции — она постоянно измеряет скорость ветра и передает данные в диспетчерскую. Конечно, мы можем и сами увидеть на горизонте грозовые тучи — и в этом случае спустить флаг на полчаса.

    Во время штормового предупреждения смену могут усилить.

    Работа на «Флагштоке» больше индивидуальная или коллективная?

    — Конечно, коллективная. Когда электромонтер работает с оборудованием внутри флагштока, альпинист может помочь ему проложить провод по конструкциям, где для этого требуется именно висеть, а не стоять.

    В коллективе все дружны, но наша работа базируется не только на взаимном доверии, но и на четком регламенте: задачи выполняются по конкретным указаниям.

    Что самое сложное в вашей профессии?

    — Нет задач, которые я бы не хотел выполнять или которых я боюсь. Все, что касается работы на высоте, для меня приятно и интересно.

    По словам Кирилла, за последние годы пространство вокруг флагштока преображалось буквально у него на глазах. Когда он только начинал трудиться здесь, вокруг была стройка. Сейчас это общественное пространство, куда приезжают со всего города. От этого альпинисту самому приятно приходить на работу.

    А от чего вы получаете наибольшее удовольствие?

    — Когда летом мне поручают внешние работы на верхушке флагштока, возле метеостанции. Там очень красиво и тепло. На горизонте виден «Морской фасад», внизу на Крестовском гуляют люди. В небе проносятся вертолеты и иногда пытаются подлететь поближе — можно даже разглядеть в них пассажиров.

    У вас есть мечта?

    — В качестве альпиниста я хотел бы побывать на «Лахта Центре». Уверен: вид с него будет еще красивее. Можно будет охватить взглядом и флагшток, и залив, и весь Петербург.

    Сама работа на флагштоке вызывает у меня замечательное чувство. Подниматься на высоту, смотреть на ночной город, подсвеченный огнями, — это действительно здорово. Для меня это значит быть в сердце Петербурга.

    ПАО «Газпром», gazprom.ru

    Беседовала Елизавета Ивантей

    Фото: Анжела Мнацаканян
    Фото: пресс-служба АО «Зенит-Арена»
    Фото: Анжела Мнацаканян

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