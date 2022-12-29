Каково работать на высоте 105 метров и видеть город, как на ладони?

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Кирилл Андреев работает альпинистом на флагштоке у «Газпром Арены». Высота — его стихия: почти каждый день он оказывается в 105 метрах над землей и не испытывает ни капли страха. В профессию Кирилл попал случайно, но менять ее не собирается — слишком шикарные виды открываются с самого высокого флагштока Европы.

Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





За что альпинист любит свою работу, что думает о современном Петербурге, и как флаг «Зенита» меняет цвета? В рамках проекта «Люди для города» мы побеседовали об этом и многом другом с теми, кто помогает городу становиться удобнее и гостеприимнее, создавая тем самым его современный облик.

— Кирилл, каково работать на высоте 105 метров? Наверное, вы каждый день видите город как на ладони.

— Ощущения невероятные. Бывает, что я поднимаюсь на высоту один раз в день — чтобы провести дежурное обследование. А если у нас ведутся какие-то профилактические работы или флагшток красят снаружи, то 4–5 раз. За вид, который открывается оттуда, я и люблю свою работу.

— Почему флагшток называют уникальным сооружением?

— Во-первых, из-за размеров самого флага. Его площадь — 600 квадратных метров, а вес — 100 килограммов. Когда его поднимают, вместе со всей оснасткой он весит все двести — и все равно его легко развевает ветер силой в 3–4 метра в секунду.

Во-вторых, уникален сам флагшток. В нем есть подъемные механизмы и огромное количество измерительного оборудования, которое следит за целостностью конструкций. Есть датчики, замеряющие вибрации, демпфер, который гасит колебания. Это большой живой организм, за ним постоянно наблюдают.

— Я замечала, что иногда флаг будто бы меняет цвет. Мне не показалось? Как это происходит?

— У нас действительно несколько флагов, но внешне они одинаковые — отличаются только плотностью материала. Какой из них мы поднимаем в воздух, зависит от силы ветра.

Также мы можем менять цвет флага подсветкой. Например, если «Зенит» выигрывает, ткань можно подсветить синим, белым и голубым, а на День России само тело флагштока подсвечивается триколором.

Это вовсе не то же самое, что включить или выключить электричество. Пишется специальная программа подсветки, ее согласуют с «Газпром Ареной», чтобы и на стадионе, и на флагштоке цвета были одинаковыми.

Фото: пресс-служба АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





Кирилл хорошо помнит день, когда он впервые поднимал огромный флаг. Вместо него сначала были маленькие, тестовые, ничем не примечательные для окружающих. Но когда дошло до настоящего, люди начали останавливаться и смотреть вверх. «Я испытывал гордость. Я поднимал флаг, который видели вообще все», — вспоминает альпинист.

— Как вам кажется, какое место флагшток занимает в нашем городе?

— Наш флагшток — самый высокий в Европе и один из самых высоких в мире. Я слышал, что некоторые люди задавались вопросом: зачем вообще такой в Петербурге. Лично мне кажется: он отлично вписался в ландшафт. Он прекрасно сочетается с «Лахта Центром», стадионом и мостом ЗСД — все это создает новую эффектную панораму, откуда ни погляди — с Крестовского острова или со стороны Приморского района.

Я думаю, его можно назвать одним из современных символов города. Особенно для болельщиков, которые приезжают на Крестовский остров на футбольные матчи. Хоть я и не увлекаюсь спортом, Петербург у меня четко ассоциируется с «Зенитом» и «Газпром Ареной», а флагшток — их неотъемлемая часть.

— Вам бы хотелось, чтобы таких мест было больше?

— Считаю, такие знаковые места, которые появляются при поддержке ПАО «Газпром», преображают облик города. Вокруг них возникают благоустроенные зоны и они действительно привлекают людей. Мы видели, как во время Евро-2021 вокруг флагштока гуляли толпы. И я знаю, что вертолеты, которые летают на обзорные экскурсии от Петропавловки, специально разворачиваются у флагштока: люди любуются им как с земли, так и с воздуха. — Флагшток — это еще и одноименное общественное пространство. Вам не тяжело в атмосфере, когда все вокруг веселятся, а вы вынуждены трудиться?

— Нет, ни капли, даже наоборот. Зимой тут работает красивый каток площадью почти 3000 квадратных метров. А летом большая часть площадки становится открытым пространством с зелеными газонами, музыкой, концертами. Мы с коллегами тоже ходим на эти мероприятия после работы.

Западная часть Крестовского острова — очень красивая и необычная. Можно любоваться видом на залив, ЗСД, «Лахта Центр» и закат, сидя на скамейке. Есть люди, которые приезжают сюда даже в шторм, чтобы поймать летящие брызги.

Мне нравится работать в таком месте.

Кирилл работает на флагштоке с 2019 года. Он здесь не единственный альпинист: вместе с ним посменно трудятся несколько его коллег. По словам нашего собеседника, у работы на таком объекте есть своя специфика.

Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





— Чем вообще промышленные альпинисты занимаются на территории общественного пространства «Флагшток»?

— Мы работаем сменами. В каждой — несколько человек с определенными задачами: есть электромонтеры, есть те, кто отвечает за измерительные приборы, есть альпинисты-высотники.

Утром после прихода на работу мы получаем информацию от предыдущей смены. Если срочных задач нет, занимаемся плановыми: обслуживанием, обследованиями, какими-то улучшениями. К примеру, можем проверить работу видеокамеры или целостность тросов, которые поднимают флаг. Иногда возникает необходимость срочно устранить какую-то неисправность или, например, поменять аккумулятор на метеостанции. Это задача высотника.

— Выходит, вам на работе приходится быть еще и метеорологами?

— Совершенно верно, мы постоянно отслеживаем погоду. В первую очередь, нас интересуют направление ветра и его скорость. Если он становится слишком сильным или слишком слабым, мы опускаем флаг.

За погодой следим по прогнозу, нескольким профессиональным сайтам и показателям нашей метеостанции — она постоянно измеряет скорость ветра и передает данные в диспетчерскую. Конечно, мы можем и сами увидеть на горизонте грозовые тучи — и в этом случае спустить флаг на полчаса.

Во время штормового предупреждения смену могут усилить.

— Работа на «Флагштоке» больше индивидуальная или коллективная?

— Конечно, коллективная. Когда электромонтер работает с оборудованием внутри флагштока, альпинист может помочь ему проложить провод по конструкциям, где для этого требуется именно висеть, а не стоять.

В коллективе все дружны, но наша работа базируется не только на взаимном доверии, но и на четком регламенте: задачи выполняются по конкретным указаниям.

— Что самое сложное в вашей профессии?

— Нет задач, которые я бы не хотел выполнять или которых я боюсь. Все, что касается работы на высоте, для меня приятно и интересно.

По словам Кирилла, за последние годы пространство вокруг флагштока преображалось буквально у него на глазах. Когда он только начинал трудиться здесь, вокруг была стройка. Сейчас это общественное пространство, куда приезжают со всего города. От этого альпинисту самому приятно приходить на работу.

— А от чего вы получаете наибольшее удовольствие?

— Когда летом мне поручают внешние работы на верхушке флагштока, возле метеостанции. Там очень красиво и тепло. На горизонте виден «Морской фасад», внизу на Крестовском гуляют люди. В небе проносятся вертолеты и иногда пытаются подлететь поближе — можно даже разглядеть в них пассажиров. — У вас есть мечта?

— В качестве альпиниста я хотел бы побывать на «Лахта Центре». Уверен: вид с него будет еще красивее. Можно будет охватить взглядом и флагшток, и залив, и весь Петербург.

Сама работа на флагштоке вызывает у меня замечательное чувство. Подниматься на высоту, смотреть на ночной город, подсвеченный огнями, — это действительно здорово. Для меня это значит быть в сердце Петербурга.

ПАО «Газпром», gazprom.ru

Беседовала Елизавета Ивантей

