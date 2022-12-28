    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-з

    758мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd71.33eur75.66

    Имею ли я право на радость? Психолог — о (не)праздновании Нового года

    1521
    обсудить

    Семейный праздник, обычно объединяющий людей и дающий возможность отдохнуть, в этом году радует далеко не всех. Жители России фактически разделились на две группы. Одни с удовольствием будут праздновать Новый год, для других веселье в то время, когда идут боевые действия, кажется неуместным.

    О том, как быть с возникающими противоречивыми чувствами в ходе подготовки к празднику, — карточки «Фонтанки». Как разрешить текущую ситуацию, рассказал психолог и психотерапевт Дмитрий Зотов.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Текстовую версию материала читайте здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Новый годПсихолог
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close