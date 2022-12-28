Имею ли я право на радость? Психолог — о (не)праздновании Нового года

Семейный праздник, обычно объединяющий людей и дающий возможность отдохнуть, в этом году радует далеко не всех. Жители России фактически разделились на две группы. Одни с удовольствием будут праздновать Новый год, для других веселье в то время, когда идут боевые действия, кажется неуместным.



О том, как быть с возникающими противоречивыми чувствами в ходе подготовки к празднику, — карточки «Фонтанки». Как разрешить текущую ситуацию, рассказал психолог и психотерапевт Дмитрий Зотов.