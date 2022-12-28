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    «Он любил наш город». В Петербурге простились с гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым

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    На «Адмиралтейских верфях» в среду, 28 декабря, прошла церемония прощания с генеральным директором предприятия Александром Бузаковым.

    Фото: admship.ru
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    В траурном мероприятии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов, который назвал Бузакова человеком волевым, требовательным и внесшим огромный вклад в развитие обороноспособности страны. «Он любил Россию, любил наш город и предприятие, которому посвятил свою жизнь», — отметил, в частности, Беглов.

    «Фонтанка» писала, что генеральный директор входящего в ОСК АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков скоропостижно скончался 24 декабря. Он возглавлял предприятие на протяжении последних 11 лет.

    Фото: admship.ru

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