«Он любил наш город». В Петербурге простились с гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым

На «Адмиралтейских верфях» в среду, 28 декабря, прошла церемония прощания с генеральным директором предприятия Александром Бузаковым.
В траурном мероприятии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов, который назвал Бузакова человеком волевым, требовательным и внесшим огромный вклад в развитие обороноспособности страны. «Он любил Россию, любил наш город и предприятие, которому посвятил свою жизнь», — отметил, в частности, Беглов.
«Фонтанка» писала, что генеральный директор входящего в ОСК АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков скоропостижно скончался 24 декабря. Он возглавлял предприятие на протяжении последних 11 лет.