Работы на коммуникациях подарят водителям Петербурга на Новый год одно перекрытие и одно ограничение

Новые ограничения движения из-за работ вступят в силу с 30 декабря в Выборгском и Приморском районах Петербурга. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Из-за прокладки газопровода для движения закроют съезд с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Перекрытие будет действовать почти месяц — до 28 января 2023 года. Объехать его можно будет по безымянному проезду.