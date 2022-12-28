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    Работы на коммуникациях подарят водителям Петербурга на Новый год одно перекрытие и одно ограничение

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    Новые ограничения движения из-за работ вступят в силу с 30 декабря в Выборгском и Приморском районах Петербурга. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Из-за прокладки газопровода для движения закроют съезд с Выборгского шоссе на Суздальский проспект. Перекрытие будет действовать почти месяц — до 28 января 2023 года. Объехать его можно будет по безымянному проезду.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А на Приморском шоссе из-за прокладки инженерных сетей ограничат проезд на участке от 1-го Лахтинского моста до улицы Савушкина. Здесь работы и ограничения продлятся дольше — до 31 мая 2023 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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