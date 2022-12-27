    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-в

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.45eur72.62

    ВТБ получил 100% акций банка «Открытие»

    541
    1 комментарий

    Сделка по продаже банка «Открытие» завершена 27 декабря.

    ВТБ выполнил свои обязательства по оплате в полном объёме, и Центробанк вышел из капитала. Все акции переданы банку ВТБ (ПАО), объявил регулятор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВТББанк ОткрытиеБанки
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close