ВТБ получил 100% акций банка «Открытие»

Сделка по продаже банка «Открытие» завершена 27 декабря.
ВТБ выполнил свои обязательства по оплате в полном объёме, и Центробанк вышел из капитала. Все акции переданы банку ВТБ (ПАО), объявил регулятор.
Сейчас
-6˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как -11
5 м/с, ю-в
758мм
79%
Пробки
5/10
Сделка по продаже банка «Открытие» завершена 27 декабря.
ВТБ выполнил свои обязательства по оплате в полном объёме, и Центробанк вышел из капитала. Все акции переданы банку ВТБ (ПАО), объявил регулятор.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
26 июля 2022, 22:31
28 октября 2022, 15:47
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.