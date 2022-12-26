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    СМИ сообщили об обысках в центральном офисе Росавиации. Следствие просит арестовать замначальника ее управления

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    Силовики провели обыск в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом 26 декабря пишет РБК со ссылкой на источник в федеральном агентстве.

    Собеседник издания подтвердил, что следственным действиям предшествовало задержание замначальника управления ведомства по цифровизации Александра Матюшкина.

    Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Матюшкина по делу о взятке, пишет ТАСС со ссылкой на суд. Агентство также сообщает, что по этому же делу следствие просит ареста для предпринимателя Ивана Ларионова. Обоим вменяют ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье – до 15 лет колонии.

    Публикации уже прокомментировали в пресс-службе самой Росавиации. По данным ведомства, недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения был задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютеров. Служба оказывает содействие правоохранителям. Произведена выемка документов.

    «Данное задержание никоем образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», – заявили в ведомстве.

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