Журналист пришёл в ужас от условий хранения крупнейшего в мире архива русских газет в Петербурге

Ремонт хранилищ газетного фонда Российской национальной библиотеки на Фонтанке, 36, может угрожать сохранности самой большой коллекции русских газет в мире, которая ведет историю с петровских времен. Как напомнил журналист 47news, побывавший в фонде, там хранится самое полное в мире собрание газет Российской Империи, более 800 тысяч единиц. Им требуется особый режим: без перепадов температур и влажности.
видео с сайта 47news.ru
Из-за начавшегося ремонта весь пол в здании покрылся бетонной пылью. Можно её найти и на подшивках с газетами. В одном из залов несет сыростью — из дырявой кровли бежит вода на свежеустановленные окна. В читальном зале собираются их менять прямо в разгар зимы. При этом, по данным издания, подрядчик не собирается выносить периодику и книги.
Подробнее о том, кто в ответе за такой ремонт, сколько это стоит и как выглядит на видео, смотрите и читайте на 47news.