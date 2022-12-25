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    Путин объяснил, в чем цель России: новости СВО за 25 декабря

    Что произошло за последние сутки

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    На днях власти анонсировали повышение призывного возраста
    На днях власти анонсировали повышение призывного возрастаФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 декабря.

    Интервью Путина

    Телеканал «Россия-1» показал президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Собрали главные заявления:

    • Россия действует в правильном направлении, другого выбора у нее просто нет;
    • Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми ее участниками;
    • если США поставят Украине комплексы ПВО Patriot, то Россия сможет их уничтожить;
    • Россия не могла повести себя столь же цинично в отношении Украины, как Запад, — у нас другая философия;
    • Путин убедился за последние месяцы, что 99,9% россиян готовы положить всё в интересах родины;
    • Россия всегда стремилась решать споры мирными средствами.

    Также президент объяснил, в чем состоит цель России.

    — «Разделяй и властвуй» — вот они [оппоненты] всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — поделился Путин.

    Ситуация на Украине

    Как сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, в Киеве продолжаются экстренные отключения электричества. За день в разных регионах страны трижды звучала воздушная тревога.

    Информагентство WAM рассказало, как Украине помогают Объединенные Арабские Эмираты. Они передадут украинцам 2,5 тысячи электрогенераторов; эта партия входит в пакет гумпомощи общей стоимостью 100 миллионов долларов.

    Энергоресурсы

    Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, ограниченным потолком, — даже если придется сократить ее добычу. Об этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил телеканалу Asharq News.

    — Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено, — считает Силуанов.

    С ним солидарен и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    — Хотя они [потолки] установлены достаточно высоко, но это дело принципа. Это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования, — сказал Песков в эфире «России-1».

    Также Новак рассказал о состоянии «Северных потоков». По его словам, техническая возможность ремонта газопроводов сохраняется — хотя на это нужны деньги и время. Точных сумм и сроков пока нет.

    На днях власти анонсировали повышение призывного возраста
    На днях власти анонсировали повышение призывного возрастаФото: Роман Данилкин / 63.RU

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