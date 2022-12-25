Путин объяснил, в чем цель России: новости СВО за 25 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 декабря.
Интервью Путина
Телеканал «Россия-1» показал президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Собрали главные заявления:
- Россия действует в правильном направлении, другого выбора у нее просто нет;
- Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми ее участниками;
- если США поставят Украине комплексы ПВО Patriot, то Россия сможет их уничтожить;
- Россия не могла повести себя столь же цинично в отношении Украины, как Запад, — у нас другая философия;
- Путин убедился за последние месяцы, что 99,9% россиян готовы положить всё в интересах родины;
- Россия всегда стремилась решать споры мирными средствами.
Также президент объяснил, в чем состоит цель России.
— «Разделяй и властвуй» — вот они [оппоненты] всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — поделился Путин.
Ситуация на Украине
Как сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, в Киеве продолжаются экстренные отключения электричества. За день в разных регионах страны трижды звучала воздушная тревога.
Информагентство WAM рассказало, как Украине помогают Объединенные Арабские Эмираты. Они передадут украинцам 2,5 тысячи электрогенераторов; эта партия входит в пакет гумпомощи общей стоимостью 100 миллионов долларов.
Энергоресурсы
Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, ограниченным потолком, — даже если придется сократить ее добычу. Об этом глава Минфина Антон Силуанов сообщил телеканалу Asharq News.
— Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено, — считает Силуанов.
С ним солидарен и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Хотя они [потолки] установлены достаточно высоко, но это дело принципа. Это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования, — сказал Песков в эфире «России-1».
Также Новак рассказал о состоянии «Северных потоков». По его словам, техническая возможность ремонта газопроводов сохраняется — хотя на это нужны деньги и время. Точных сумм и сроков пока нет.