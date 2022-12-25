Путин объяснил, в чем цель России: новости СВО за 25 декабря

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 декабря.

Также президент объяснил, в чем состоит цель России.

— «Разделяй и властвуй» — вот они [оппоненты] всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — поделился Путин.



Ситуация на Украине

Как сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, в Киеве продолжаются экстренные отключения электричества. За день в разных регионах страны трижды звучала воздушная тревога.

Информагентство WAM рассказало, как Украине помогают Объединенные Арабские Эмираты. Они передадут украинцам 2,5 тысячи электрогенераторов; эта партия входит в пакет гумпомощи общей стоимостью 100 миллионов долларов.