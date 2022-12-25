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    В петербургском метро задержали девушку за пацифистский значок

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    Выпускнице петербургской гимназии пришлось провести время в отделе полиции за гражданскую позицию.

    18-летнюю петербурженку наряд остановил накануне около пяти часов вечера в переходе между станциями «Звенигородская» и «Пушкинская», стало известно «Фонтанке» 25 декабря. На одежде девушки нашли пацифистский значок.

    Её доставили в отдел полиции № 2, где в отношении неё составили административный протокол о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил РФ. По части 1 этой статьи петербурженке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. После этого девушку отпустили под обязательство о явке.

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    Дискредитация Вооруженных сил РФДискредитация армииПацифист
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