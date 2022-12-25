В петербургском метро задержали девушку за пацифистский значок

Выпускнице петербургской гимназии пришлось провести время в отделе полиции за гражданскую позицию.
18-летнюю петербурженку наряд остановил накануне около пяти часов вечера в переходе между станциями «Звенигородская» и «Пушкинская», стало известно «Фонтанке» 25 декабря. На одежде девушки нашли пацифистский значок.
Её доставили в отдел полиции № 2, где в отношении неё составили административный протокол о публичных действиях по дискредитации Вооруженных сил РФ. По части 1 этой статьи петербурженке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. После этого девушку отпустили под обязательство о явке.