Камила Валиева уступила золото на чемпионате России юной сопернице. Туктамышева — третья

По итогам короткой программы Камила Валиева занимала четвертую строку, в произвольной программе спортсменка сумела прыгнуть два четверных тулупа, однако допустила ошибку во время тройного флипа. И завершила выступление с 247,32 балла по итогам двух программ.

Акатьева обошла Валиеву на чемпионате России в Красноярске всего на 2,42 балла.

Софья Акатьева выполнила два четверных тулупа, но во время тройного акселя упала. По итогам двух выступлений она получила 249,74 балла.



Туктамышева получила 241,72 балла. Два тройных акселя она выполнила без ошибок.

