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    Камила Валиева уступила золото на чемпионате России юной сопернице. Туктамышева — третья

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    Фигуристка Камила Валиева потеряла титул чемпионки России, уступив золото 15-летней Софье Акатьевой, ученице Этери Тутберидзе и двукратной чемпионке России среди юниоров, сообщает 24 декабря РБК. Третье место завоевала Елизавета Туктамышева.

    Акатьева обошла Валиеву на чемпионате России в Красноярске всего на 2,42 балла.

    По итогам короткой программы Камила Валиева занимала четвертую строку, в произвольной программе спортсменка сумела прыгнуть два четверных тулупа, однако допустила ошибку во время тройного флипа. И завершила выступление с 247,32 балла по итогам двух программ.

    Софья Акатьева выполнила два четверных тулупа, но во время тройного акселя упала. По итогам двух выступлений она получила 249,74 балла.

    Туктамышева получила 241,72 балла. Два тройных акселя она выполнила без ошибок.

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