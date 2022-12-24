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    В программу по литературе в школах включили Пелевина, Стругацких, Гришковца и Прилепина

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    В российских школах с начала 2023 года вводится единый образовательный стандарт. В программу по литературе вошли новые авторы. Это следует из приказа Минобразования, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    По теме «Проза второй половины XX века — начала XXI века» в число авторов на выбор (по одному произведению не менее трех авторов) попали Виктор Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие»), Захар Прилепин (роман «Санькя» и другие), Аркадий и Борис Стругацкие («Пикник на обочине» и другие).

    В раздел поэзии XX века — начала XXI века (не менее двух авторов на выбор) попали Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Кушнер и другие.

    В раздел драматургии второй половины XX века — начала XXI века вошёл, в том числе, Евгений Гришковец («Как я съел собаку»).

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