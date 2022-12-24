В программу по литературе в школах включили Пелевина, Стругацких, Гришковца и Прилепина

В российских школах с начала 2023 года вводится единый образовательный стандарт. В программу по литературе вошли новые авторы. Это следует из приказа Минобразования, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



По теме «Проза второй половины XX века — начала XXI века» в число авторов на выбор (по одному произведению не менее трех авторов) попали Виктор Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие»), Захар Прилепин (роман «Санькя» и другие), Аркадий и Борис Стругацкие («Пикник на обочине» и другие).

