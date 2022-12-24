Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал новый домен телеканала «Дождь»*

Роскомнадзор заблокировал новый домен телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом). Причиной стало «распространение запрещенной информации, в том числе фейков об СВО на Украине», сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Доступ к информационному ресурсу tvrain.tv ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента», — заявили в Роскомнадзоре.



Изначально сайт телеканала был заблокирован по требованию Генпрокуратуры — ведомство сочло, что работа «Дождя»* «угрожала конституционному строю и безопасности России». Телеканал пытался оспорить блокировку, но Тверской суд Москвы отклонил иск.

