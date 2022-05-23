В Генпрокуратуре сочли канал «Дождь»* угрозой конституционному строю

Работа телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) угрожала конституционному строю и безопасности России. Об этом 23 мая заявил представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска к ведомству из-за блокировки, сообщает корреспондент РИА Новости из зала столичного суда.

По мнению ГП, позиция ведомства исходит из-того, что во время спецоперации на Украине «Дождь» «в некотором смысле осуществлял трансляцию позиции именно западных стран».



«Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации <...> расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей [в заблуждение] с целью формирования, в том числе, протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России», — сказал представитель ведомства.



Именно это и повлияло на решение потребовать у Роскомнадзора ограничить доступ к телеканалу, добавил он.

В понедельник Тверской суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь», который оспаривал свою блокировку. Представители канала просили признать решение незаконным на основании того, что в самом требовании не было указано, какие именно материалы нарушали закон. «Мы не понимаем, что нужно сделать, чтобы исполнить требование? Стереть весь сайт и оставить белую страницу?» — говорил представитель «Дождя».

