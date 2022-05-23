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    В Генпрокуратуре сочли канал «Дождь»* угрозой конституционному строю

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    8 комментариев

    Работа телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) угрожала конституционному строю и безопасности России. Об этом 23 мая заявил представитель Генпрокуратуры РФ в ходе рассмотрения иска к ведомству из-за блокировки, сообщает корреспондент РИА Новости из зала столичного суда.

    По мнению ГП, позиция ведомства исходит из-того, что во время спецоперации на Украине «Дождь» «в некотором смысле осуществлял трансляцию позиции именно западных стран».

    «Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации <...> расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей [в заблуждение] с целью формирования, в том числе, протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России», — сказал представитель ведомства.

    Именно это и повлияло на решение потребовать у Роскомнадзора ограничить доступ к телеканалу, добавил он.

    В понедельник Тверской суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь», который оспаривал свою блокировку. Представители канала просили признать решение незаконным на основании того, что в самом требовании не было указано, какие именно материалы нарушали закон. «Мы не понимаем, что нужно сделать, чтобы исполнить требование? Стереть весь сайт и оставить белую страницу?» — говорил представитель «Дождя».

    1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Дождя» из-за «призывов к экстремистской деятельности» и публикации «заведомо ложных сведений» о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. 3 марта канал объявил о приостановке деятельности.

    * «Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

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    Комментарии (8)

    angel of death
    как только за окном пойдёт Дождь, всех, кто под него попадёт признают иноагентами? =)))))
    Савва Морозов
    где же теперь, биолог лобков, будет выкладывать свои гениальные аналитики?
    wbons
    льют воду на мельницу мирового империализма
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