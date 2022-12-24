Правительство просубсидирует затраты промкластеров, занимающихся импортозамещением

В России с 2023 года запускается льготный режим работы предприятий, которые в составе промышленных кластеров занимаются импортозамещением. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина 24 декабря.
«С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 млн рублей», — говорится на сайте правительства РФ.
Предполагается, что решение позволит оказать поддержку отечественным производителям материалов, комплектующих и компонентной базы.