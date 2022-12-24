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    Правительство просубсидирует затраты промкластеров, занимающихся импортозамещением

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    В России с 2023 года запускается льготный режим работы предприятий, которые в составе промышленных кластеров занимаются импортозамещением. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина 24 декабря.

    «С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 млн рублей», — говорится на сайте правительства РФ.

    Предполагается, что решение позволит оказать поддержку отечественным производителям материалов, комплектующих и компонентной базы.

    Сейчас в России более 50 промышленных кластеров, которые объединяют около 640 предприятий-участников. Действующие механизмы их поддержки предусматривают возможность субсидирования до 30% понесённых затрат на всех стадиях производства продукции — начиная с разработки конструкторской документации, промышленных прототипов, закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая освоением выпуска новой продукции и выходом на плановые показатели. Минпромторгом России ранее было поддержано 20 кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей.

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