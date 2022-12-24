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    «Родной, и все тут». «Ашан» зарегистрировал новый товарный знак

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    Сеть гипермаркетов «Ашан» зарегистрировала в Роспатенте новый бренд — «Родной и все тут». Это следует из данных базы СПАРК.

    Право собственности на товарный знак было зарегистрировано еще в сентябре. Срок действия прав — до 12 января 2032 года. Владельцем бренда является ООО «Ашан».

    Приоритет (то есть дата, в отношение которой фиксируется первенство заявителя) установлена на 12 января 2022 года.

    Всего у компании зарегистрировано право собственности на 46 товарных знаков, из которых 16 — исторические, то есть срок их действия закончился.

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    АшанТорговый знакУход брендов
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