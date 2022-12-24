Врачи надевают «скафандры», больницы готовят койки. Как грипп и ковид заполняют петербургские стационары

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Грипп разнообразил возрастной состав пациентов инфекционных больниц. Если еще недавно это были в основном пожилые с ковидом, то теперь даже в реанимации молодые люди — не редкость. Они чаще поступают с гриппом, а он осложняется пневмониями, даже кардиомиопатиями. «Фонтанка» узнала, как лечат пациентов с разными респираторными вирусами в стационарах Петербурга.

Как сообщали в комитете по здравоохранению 23 декабря, в Петербурге всего 44 776 человек находятся под медицинским наблюдением с гриппом, пневмониями, с подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ. Из них в стационарах лечатся 2 588. Для гриппа и ОРВИ открыты отдельные койки — 1 400 (800 взрослых, 600 детских) из почти 3 тысяч инфекционных.



Самые большие потоки пациентов берут на себя Городская инфекционная больница им. Боткина, Городская больница святого Георгия, Городская больница №38 им. Семашко, Николаевская больница. В Александровской больнице, Городских больницах №40 и №20 тоже есть профильные подразделения. «Фонтанка» поговорила с врачами нескольких городских стационаров, принимающих инфицированных пациентов, но уже в других условиях, если их сравнивать с волнами ковида 2020 и 2021 годов.



В Боткинской гриппа больше, чем ковида



В Городской инфекционной больнице им. Боткина на 600 койках корпуса на Пискаревском лечатся 200 пациентов с коронавирусом, 400 — с гриппом. Врачи говорят: «Все реанимации заполнены и укладывает в них пациентов не только ковид. Как и в некоронавирусные годы, когда во время зимнего эпидподъема заболеваемости циркулировал свиной грипп, от него тоже можно ожидать тяжелого течения болезни. С коронавирусом чаще на больничную койку попадают пожилые, но собственно ковид протекает нетяжело, они страдают от сопутствующей патологии, которая усугубляется на фоне вторжения вируса в организм».



«Молодых много, но это пройдет»

Особая «примета» эпидсезона-2022: объективно много молодых людей с гриппом, а среди них много болеющих «ярко» — с высокой температурой. «Наверное, это пройдет, просто мы еще в самом начале эпидемии, — надеется Игорь Иванов, начмед Городской больницы святого Георгия. — Поскольку молодежь ведет себя активно, у нее много контактов, а иммунной защиты от гриппа за два года, прожитых без него, не осталось, она быстро заражается. Болеет иногда тяжело — с высокой температурой, бывает, с осложнениями — пневмонией, у нас есть даже два человека с миокардитами. А вот с ковидом сейчас сильно не лихорадит».



Новый корпус-трансформер больницы святого Георгия, рассчитанный на 305 коек, заполнен под завязку. И реанимационные 19 коек не пустуют. Но на кислороде пациентов на треть меньше, чем в ковидные времена, — и ковид протекает легче, и грипп нечасто требует кислородной поддержки.

По наблюдениям врачей, сейчас так: чем меньше в больнице тяжелых пациентов с респираторными вирусами — тем больше среди них пациентов с гриппом. Он, что ни говори, реже дает тяжелые осложнения. «Пациентов с ковидом у нас — 2/3 от всех госпитализированных, остальные — с гриппом. Они распределяются по разным отделениям, чтобы не было перекрестного заражения. С другими ОРВИ тоже поступают, но чаще всего они отправляются лечиться дома, симптомы, как правило, не опасные», — говорит Иванов.



В Николаевской готовят отделение — для гриппа

Врачи делают вывод: если с «чистым» гриппом угодить на больничную койку проще простого, то «чистого» ковида у них сейчас практически нет — население неплохо иммунизировалось (болели, вакцинировались), поэтому в основном лечится амбулаторно. С коронавирусом госпитализируются чаще пожилые с нажитыми серьезными хроническими заболеваниями, которые обостряются или требуют наблюдения в стационаре, даже если нет очень высокой температуры и пневмонии.

Николаевская больница в Петергофе со своими 350 койками вернулась в коронавирусный режим работы в августе. «Фонтанке» главный врач больницы Дмитрий Решетник рассказал: «Принимаем пациентов с коронавирусом, пневмониями — чаще тех, кто попал по экстренным показаниям с сопутствующей патологией (кардиологической, терапевтической, неврологической или с травмой), в том числе переведенных из других городских больниц после хирургического вмешательства. 44 реанимационные койки не пустуют — тяжелых много, в основном это пожилые, в возрасте за 70. Средне-тяжелые пациенты тоже есть — они, может, и могли бы лечиться в домашних условиях, но из-за общего состояния здоровья должны находиться под наблюдением врачей во время острого периода болезни. В сутки мы выписываем около 40 человек. Почти столько же скорая доставляет снова».



Мощности Николаевской больницы позволяют развернуть до 400 коек. И сейчас здесь как раз готовятся открыть дополнительное отделение с отдельным входом на 45 коек для пациентов с гриппом. Вообще, как подчеркивают в комитете по здравоохранению, пациентов с гриппом, другими ОРВИ, внебольничными пневмониями и с COVID-19 госпитализируют так, чтобы разграничить потоки с учетом предполагаемой инфекции. Всех поступающих в стационар тестируют.

В ковидном отделении Семашко — ковид не принимают

Городская больница №38 им. Семашко в Пушкине недавно — 7 декабря — перепрофилировала корпус на 240 коек для приема инфицированных коронавирусом. Но как рассказали «Фонтанке» в больнице, уже с 22 декабря комитет по здравоохранению переориентировал этот стационар под прием только пациентов с гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией, ковидных сюда теперь не везут. А отделение всегда полностью заполнено, реанимация тоже: «Доставляют по скорой в средне-тяжелом и тяжелом состоянии».



Наденьте СИЗы, иначе лечить будет некому

Похоже, этой зимой можно заболеть не один раз — коронавирус не вытесняет грипп, как это было в предыдущие два года. Но и грипп не отвоевывает территорию у коронавируса. Пока коечного фонда — почти 3 тысячи коек — для заболевших хватает. По данным Смольного, заполнено 2 588 из них. В реанимациях — 193 человека, из них на ИВЛ — 69.

Врачи говорят, что работа очень интенсивная: за сутки может поступить от 30 до 60 человек. Конечно, кто-то из доставленных скорой с ОРВИ уходит на амбулаторное лечение, кто-то выписывается, их койки занимаются вновь поступившими очень быстро. «Но этот режим работы нельзя назвать запредельным — на пике распространения коронавируса все было гораздо страшнее. Сейчас, да, работаем интенсивно, но это не то напряжение, что из ряда вон», — говорит Игорь Иванов.



Несмотря на то, что Роспотребнадзор давно уже разрешил медицинским работникам красных зон снять защитные комбинезоны и работать в халате, респираторе, очках и перчатках, руководители клиник поддерживают тех, кто и сейчас надевает костюмы. Потому что с такой высокой заболеваемостью, если на больничный отправится хоть часть медицинского персонала, с большим потоком пациентов справиться будет сложно.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

