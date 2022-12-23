Последний день дождливого снега в Петербурге на неделе. Выходные изменят погоду

В Петербурге по-прежнему плюс, с неба будет падать уже не дождь, а мокрый снег. Зима вернётся в выходные, может быть, даже с солнцем.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в городе ожидаются облачная погода, умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса.

