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    Последний день дождливого снега в Петербурге на неделе. Выходные изменят погоду

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    В Петербурге по-прежнему плюс, с неба будет падать уже не дождь, а мокрый снег. Зима вернётся в выходные, может быть, даже с солнцем.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в городе ожидаются облачная погода, умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный, умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса.

    Как сообщает центр «Фобос», погоду в регионе продолжает определять тёплая периферия циклонического вихря, температурные показатели останутся на 4–5 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По данным «Яндекс.Погоды», 0 градусов — это обычная дневная температура для конца декабря, а вот для ночи она повышенная. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 ночью до плюс 1 градуса днём. Самое холодное 23 декабря выдалось в 1967 году — минус 26 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 6.

    В ночь на субботу, по оценке СЗ УГМС, небольшой мокрый снег ещё возможен, а вот днём уже без существенных осадков. Температура опустится до минус 2–4 градусов. Примерно так же будет и в воскресенье.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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